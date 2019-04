Insólito mensaje de apoyo de Alfredo Casero a Mario Negri

Alfredo Casero envió este fin de semana un particular mensaje de Whatsapp al entorno del candidato a gobernador de Córdoba Cambia, Mario Negri y le dijo: "tiene todo el apoyo del alma y también de cualquier manera que me lo pida". "¿No me haría upa por favor?", concluyó el comediante, fiel a su estilo disruptivo.

El audio, que compartieron fuentes cercanas al diputado, comienza con una promesa del actor ante una eventual victoria del candidato macrista.

"Cuando usted suba ahí arriba yo voy a ir a darle un abrazo público que van a decir: 'hay algo entre estos dos gordos'", dijo Casero.

"Es un orgullo que haya gente preparada en lugares específicos que los necesitamos. Tanto Lilita (Carrió) como la Zuvic (por Mariana) que lo acompañan, son héroes en este momento que es histórico para desgranar la mazorca peronista, que no es tanto, la mazorca es kirchnerista", agregó Casero.