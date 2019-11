Industriales y comerciantes contra el PJ: "Serán responsables si las empresas despiden"

Luego de que el bloque justicialista decidiera no acompañar en la Legislatura el tratamiento a las modificaciones de la Ley 7722, se produjo un cónclave entre algunos legisladores y funcionarios del oficialismo y diversos representantes del sector industrial y comercial de la provincia, quienes criticaron duramente la actitud del PJ.

En la reunión estuvieron presentes el Secretario de Ambiente, Humberto Mingorance y los legisladores del Frente Cambia, Juan Carlos Jaliff y Diego Costarelli, entre otros, quienes escucharon a los distintos representantes de las cámaras industriales, empresariales y de minería de la provincia.

Uno de ellos fue Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), quien se mostró cauto, pese al malestar por lo sucedido. "Lo que queríamos es tener una reunión de este tipo, dando la cara y que nos den la cara, pero no hemos tenido la posibilidad de que todos los legisladores den la cara. No sólo nosotros somos los responsables de la pobreza de Mendoza, pero hay que trabajar mirándonos a los ojos y diciendo la verdad", comenzó diciendo.

"La minería es una actividad noble, es la madre de todas las industrias y es nuestra obligación darle la importancia que tiene. Hoy nos vamos no contentos porque queríamos que se tratara en las bancas y poder avanzar, pero me siento orgulloso de representar a trabajadores y empresarios que todos los días pagan impuestos y están bancando la situación económica", explicó Badaloni.

badaloni, de camisa blanca, hablo en representación de la uim

En tanto, Gloria Magnaghi, presidente de la Asociación de Empresarios Rodríguez Peña (ADERPE), fue bastante más directa y apuntó contra varios referentes del peronismo provincial. "Que acá no estén todos los legisladores es frustrante. Nos llevamos una gran desilusión porque hubo un compromiso de la boca de Anabel Sagasti, de la boca de Bermejo y de varios más como Félix, Agulles y Abraham que esto se iba a tratar después de las elecciones", disparó.

"El consenso ya está, del proyecto y de la gente a través de las elecciones, pero no se porque no están acá. Es una gran desilusión, pero realmente espero que recapaciten porque el compromiso que tenían era que esta ley saliera este año. Si las empresas cierran y las empresas despiden, ellos van a ser los responsables", denunció la titular de ADERPE.

Gustavo miras, de la cámara de comercio de Malargüe, y Gloria magnaghi de aderpe junto a mingorance y bonarrico

Otro de los que se mostró bastante contrariado fue Gustavo Miras, presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe. "Llegamos con esperanzas desde el departamento más austral de la provincia y hoy una parte del arco político nos cerró las puertas y las posibilidades de desarrollar nuestra matriz productiva que es la minería", argumentó.

"Malargüe no tiene vid ni duraznos por un impedimento natural, pero tampoco podemos desarrollar la minería por un impedimento de las personas, necesitamos modificar esta ley. Hoy una parte de la política no estuvo presente, cuando uno de los proyectos fue presentado por un legislador que fue intendente de Malargüe y su propio partido no lo acompañó", detalló Miras.

jaliff, costarelli, quesada y guiñazú participaron del encuentro y escucharon al sector industrial y comercial

Finalmente catalogó a la ley vigente como perjudicial para el trabajo y aclaró que en Malargüe el agua será cuidada. "La 7722 no es una ley antiminería, es una ley antitrabajo, antidesarrollo, es una ley pospobreza. Malargüe necesita la modificación de esta ley y cabe aclarar que Malargüe también es turismo por eso nosotros vamos a cuidar el agua y el medio ambiente más que nadie".

Otro de los presentes en el cónclave fue Carlos Ferrer, presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, quien tampoco dudó en expresar su descontento con el bloque justicialista. "Lo de hoy es una frustración. Los legisladores del PJ son representantes del pueblo, no de su partido y tienen que defender los intereses del ciudadano común, no los intereses políticos. Es una falta de respeto, lo interpretamos como una dilación, como una especulación, se están escondiendo de la gente", dijo.

carlos ferrer, de saco negro, criticó duramente al bloque justicialista

"Es vergonzoso que el PJ haya tomado esta actitud, pueden pensar diferente, pero tienen que dar la cara a la sociedad y argumentar porqué hacen o piensan las cosas de una u otra manera. Esto es una traición al ciudadano común, a sus propios compañeros Agulles y Abraham y hacia el presidente electo que ha manifestado en todos los foros que la minería tiene que ser política de estado", denunció Ferrer.