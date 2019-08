Indignación en el Gobierno por una frase de De Vido contra Vidal

El gobierno rechazó hoy en duros términos, luego de la reunión de Gabinete, la afirmación del ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, quien desde la prisión dijo a una radio que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, es "experta en revolver mierda".

La propia Vidal indicó en declaraciones radiales que "molesta que haya alguien que no es del sistema y mujer que gobierna por primera vez". También habló de las veces que la llamaron "hada virginal, peor que Barreda, llorona, Heidi". "Eso se traduce en una forma de hacer política. No es un exabrupto. Es una política que considera que la agresión y el machismo puede ser parte".

"Es una política que trabaja para mejorar la situación que le toca administrar, pero no está revolviendo basura. Nosotros no hacemos política revolviendo basura, y no voy a contestar en los mismos términos", dijo presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

Pinedo, junto al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, ofició de vocero luego de la reunión de Gabinete que el presidente Mauricio Macri encabezó en la Casa Rosada.

"Siempre que hay una provocación o una grosería de ese tipo, la tentación es contestar igual, pero yo creo que la democracia es la posibilidad de construir entre gente que piensa diferente, pero eso se basa en el respeto del otro", expresó Pinedo ante la consulta de los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno.

Además, el legislador hizo un análisis de la tragedia de Once, por la cual uno de los acusados es De Vido. "El Estado le daba a algunos señores que eran los empresarios una parva de plata en subsidios, los empresarios decían que parte (de ese dinero) se lo daban a los funcionarios, no se invertía en los trenes y se produjo el accidente".

En otro tramo de la conferencia, Finocchiaro y Pinedo se refirieron al voto joven, luego de que el Presidente saludó por la mañana a un grupo de alumnos secundarios que visitaba la Casa Rosada, y que en estas elecciones votarán por primera vez.

"Creemos que es muy importante ejercer el deber del voto, que es un derecho pero es un deber", dijo Pinedo. "Los chicos tiene por ley nacional el derecho a votar, y es muy importante que lo ejerzan, se está hablando de su propio presente y su propio futuro", dijo.

"Tenemos que ir a votar el domingo", agregó por su parte Finocchiaro.

Asimismo dijeron que en la reunión de gabinete se abordó el tema económico. "Hoy lo hablamos con el Presidente: no cabe duda que hay un momento difícil porque el año pasado hubo una tragedia económica que fue la devaluación", sostuvo Pinedo.

Agregó que coincidieron con el presidente en "la importancia fundamental de que la Argentina recupere la moneda, la estabilidad económica y el crédito, porque eso permite aumentar la producción y el empleo".

"Es duro el momento pero vamos mejorando", consideró el senador Pinedo y agregó que la mejora "se va a consolidar para el futuro" porque se hace "lo que hay que hacer para derrotar la inflación, disminuir la pobreza y derrotar la inflación. Estamos en eso", afirmó.

También el titular de la cartera educativa se refirió al tema. "En el pasado la pobreza era invisible y teníamos menos pobres que en Alemania, entonces no era problema, nosotros la visibilizamos y la enfrentamos", sostuvo y destacó la baja en los índices de inflación y la mejora en "muchos indicadores. Nosotros a la pobreza le queremos ganar para siempre", apuntó el funcionario.