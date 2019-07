Hugo Moyano acusó a Macri de mitómano

"Es un mitómano, miente y se cree sus propias mentiras". Así se refirió el líder camionero Hugo Moyano al presidente Mauricio Macri durante una entrevista con Luis Novaresio.

El sindicalista dijo que "este gobierno no tiene ninguna posibilidad de ganar" en las próximas elecciones presidenciales.

"Los que deciden las políticas no son Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años, son Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional, es evidente", manifestó. En ese mismo sentido, agregó: "Estoy convencido de que los trabajadores no se van a volver a equivocar y que este gobierno no tiene ninguna posibilidad de ganar".

Al referirse a su apoyo a la fórmula FF, Moyano recordó que ha estado "en desacuerdo con Cristina", pero expresó que "hoy nos une la necesidad y la obligación para terminar con esto. El pueblo argentino no puede seguir en la situación en la que está".

Además, el sindicalista dijo que "fue mucho mejor el gobierno anterior, que este que tenemos. No había deuda, había trabajo. Cristina no dejó a la gente durmiendo en la calle, hay que ser realistas. Cuando estaba ella comían todos. Con el kirchnerismo se estaba mejor, lo dice toda la gente".