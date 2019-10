Habló con MDZ la jueza que sentenció "típico de machirulo"

El fallo de una jueza de Garantías de la ciudad neuquina de Zapala ha repercutido en todo el territorio nacional. La magistrada Leticia Lorenzo escondió en los argumentos de su fallo el acróstico "típico de machirulo" y en diálogo con MDZ Radio se mostró orgullosa de haberlo hecho. Para la jueza, sus argumentos estaban claros y el acróstico no altera los sólidos fundamentos con los que luego se condenó a siete años de prisión por abuso a un hombre.

Lorenzo remarcó que podría decir que fue casualidad pero que lo cierto es que no fue así. Incluso, se animó a desafiar a que busquen casos similares en sus fallos anteriores y sostuvo que no se arrepiente de haberlo hecho.

Primero explicó que la frase "típico de machirulo" no aparece en el fallo de condena sino en la fase de responsabilidad". "En Neuquén tenemos dos fases en los juicios penales. Primero para determinar la responsabilidad y después la pena. Este era un fallo de responsabilidad", esgrimió.

Además, dijo que la otra jueza y el otro juez que integran la cámara no estaban al tanto y se arrepintió de no haberles avisado. "Mis dos compañeres no sabían y terminan arrastrades a algo que desconocían", lamentó. Sobre cómo fue que logró concretar su acróstico dijo que "fue muy fácil hacerlo porque la sentencia ya estaba redactada".

"En el juicio la defensa de un acusado por abuso sexual hizo una serie de planteamientos con respecto a la acreditación del consentimiento de la víctima pero prefiero no entrar en detalles porque el caso involucra a una menor de edad. Pidieron que no consideráramos el caso como violencia contra la mujer. Lo que hicimos fue explicar en el fundamento de corrido que hoy en día no se pueden sostener este tipo de argumentaciones porque no son válidas, no están permitidas", manifestó la magistrada y subrayó que los fallos se leen de izquierda a derecha y no arriba hacia abajo.

"Cuando redacté toda la sentencia fue fácil cambiar algunas letras para que quede el acróstico. Allí quedó la anécdota", reiteró.

En cuanto a las repercusiones, sostuvo que el fallo es del mes de julio pero recién ahora se viralizó porque alguien le avisó a la prensa. "En estos días he pasado todos los estados de animo. Primero pensé que no lo debería haber hecho, despúes dije qué loco que le demos tanta importancia a esto y no el tema de fondo y hoy estoy en la fase de 'qué bueno que lo hice porque estamos hablando del tema de fondo'", explicó en el programa Con Qué Derecho. En este sentido dijo que la cuestión de fondos es "cómo valoramos la prueba cuando hay mujeres involucradas en el proceso y cuando nos enojamos cuando una mujer nos marca algo".

Por último aclaró que no fue nada personal contra el defensor del condenado. "Me parece muy injusto que se piense que esto se lo estoy diciendo a ese defensor en particular. Litiga mucho en audiencias mías y es una persona preocupada por estos temas. Siento que ese día se le soltó la cadena y dijo cosas que no debía decir. El acróstico es por el funcionamiento del sistema", deslizó y confesó que la próxima vez analizará poner directamente la frase sin tener que esconderla.

"Si un fallo dijera típico de feminazi lo dejará pasar porque creo que tenemos que debatir estos temas. Lo dejaría pasar desde lo procesal formal", concluyó.

"Si el condenado tiene acceso a la sentencia puede leer todas las razones por la que lo condenaron penalmente. Lamentablemente en este país tenemos jueces que ponen citas de dos carillas en alemán en sus sentencias", concluyó.