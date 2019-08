Gustavo Illeral: "Es imposible sostener que el cuerpo de Maldonado fue plantado"

El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, ratificó que es imposible pensar que el cuerpo de Santiago Maldonado haya sido plantado en el lugar donde fue hallado.

La Justicia determinó que el joven anarquista se ahogó en soledad, hace exactamente dos años, sin que ningún miembro de la Gendarmería Nacional hubiera provocado su trágica muerte.

En una entrevista con Infobae también justificó también cada una de las medidas de prueba a las que no hizo lugar y dijo que los cuestionamientos y muchas de las hipótesis alrededor de la muerte de Maldonado responden a intereses.

"Yo ya he tomado una decisión con absoluta imparcialidad, con la total certeza que requería el caso a mi saber y entender y estoy convencido de lo que resolví. Ahora ese fallo está en manos de la Cámara de Comodoro Rivadavia, que es la que debe resolver", señaló el magistrado.

Al ser consultado por las declaraciones de la familia de Santiago, la cual señala que el lugar donde apareció Santiago había sido rastrillado en total tres veces, respondió: "Por ese lugar los buzos pasaron previamente, en forma de zigzag, solo una vez, el 5 de agosto. Y yo no puedo asegurar cuán exhaustivo resultó aquel rastrillaje. Luego yo ordené un nuevo rastrillaje río arriba, aproximadamente 1000 metros antes desde el punto donde se había buscado la primera vez".

El magistrado también explicó por qué no se realizó una reconstrucción de los hechos ocurrido el 1 de agosto de 2017. "El resto de las pruebas indicaron con precisión la verdad real sobre lo sucedido aquel día, como quedó consignado en el fallo. La verdad es que no recuerdo un pedido concreto en ese sentido por parte de las querellas, pero si no se hizo lugar fue porque la prueba era contundente y no tenía sentido realizarla. Además de lo complejo que hubiese sido, atento al elevado nivel de conflictividad que había en ese momento. Atender los intereses ahí en juego resultó fue muy trabajoso por el altísimo grado de conflictividad con la gente que ocupa el predio. Esa era una prueba de muy difícil realización. En ese momento, las pruebas que se adoptaron fueron las pertinentes y las más adecuadas, para lograr la verdad, que es lo que se obtuvo", recalcó.

Sobre la postura de la familia, la cual señala que el cuerpo fue plantado, dijo que "también lo dejé asentado en la resolución: es imposible sostener eso de acuerdo a la prueba que se colectó en la causa. Y eso se contestó a través de todo el material probatorio que obra en el expediente".

