Guillermo Francos sobre las coimas en Discapacidad: "Se orquestó una operación política con supuestos audios"

Guillermo Francos se refirió al escándalo de las coimas en Discapacidad

En línea con la argumentación de la Casa Rosada, Guillermo Francos se refirió al escándalo por las coimas en Discapacidad como una "operación orquestada política mediante la difusión de supuestos audios".

"Tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón: el accionar de un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tienen lugar", enfatizó Francos en una clara defensa abroquelada a la hermana del presidente Karina Milei y subsecretaria general de la Presidencia.

Asimismo, agregó: "Una vez más, responderemos ante todas estas maniobras con transparencia y respetando la división de poderes, cosas que no se han hecho en otras oportunidades de la historia reciente de los argentinos". El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) le hizo la seña del número tres con los dedos, en referencia número del porcentaje que se se menciona en el audio de Diego Spagnuolo. "No me falte el respeto", lo retó Francos.