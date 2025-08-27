Presenta:
Se espera que Guillermo Francos de explicaciones sobre las coimas en Discapacidad.
Guillermo Francos sobre las coimas en Discapacidad: "Se orquestó una operación política con supuestos audios"

Guillermo Francos está en el Congreso para presentar el informe de gestión de Javier Milei.

Antonio Riccobene

Otro de los temas calientes en la jornada de hoy tiene que ver con el fentanilo adulterado que causó casi cien muertes en el país. Sobre este tema, sí llegó a contestar algunas preguntas que entraron en el informe de gestión que los diputados recibieron este miércoles a las 7 de la mañana. Sobre este caso, el informe se habla de "un plan para la detección y retiro de todos los lotes de fentanilo producidos por Ramallo/HLB".

Guillermo Francos se refirió al escándalo de las coimas en Discapacidad

En línea con la argumentación de la Casa Rosada, Guillermo Francos se refirió al escándalo por las coimas en Discapacidad como una "operación orquestada política mediante la difusión de supuestos audios".

"Tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón: el accionar de un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tienen lugar", enfatizó Francos en una clara defensa abroquelada a la hermana del presidente Karina Milei y subsecretaria general de la Presidencia.

Asimismo, agregó: "Una vez más, responderemos ante todas estas maniobras con transparencia y respetando la división de poderes, cosas que no se han hecho en otras oportunidades de la historia reciente de los argentinos". El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) le hizo la seña del número tres con los dedos, en referencia número del porcentaje que se se menciona en el audio de Diego Spagnuolo. "No me falte el respeto", lo retó Francos.

Con Guillermo Francos en el recinto, empieza la sesión en un clima caliente

Pasadas las 12.30, Guillermo Francos entró al recinto acompañado por un tibio aplauso del oficialismo, que no terminó de entusiasmar al resto de los diputados. El primero en pedir la palabra fue el jefe del bloque Encuentro Federa, Miguel Pichetto, que se quejó porque el informe lo recibieron a las 7 del mismo día.

"El Congreso requiere mínimamente un análisis detenido de las respuestas, muchas muy endebles con falta de contenido", lanzó Pichetto y pidió: "Para la próxima, a la tarde del día anterior".

Francos le contestó con firmeza: "Si vio que eran endebles es porque las pudo analizar, diputado". "Fueron muchas preguntas y trabajamos hasta último momento para poder mandarlas hoy", aclaró.

