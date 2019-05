Guerra comercial: China afirma que "luchará hasta el final" y preocupa a Argentina

El gobierno chino alertó hoy que Washington no debe subestimar su capacidad y voluntad para defenderse y recalcó que, aunque no desea una guerra comercial, "no está asustado" y "luchará hasta el final" si no se alcanza un acuerdo que beneficie a los dos países. Desde el Gobierno argentino deslizaron también una visible preocupación por el impacto que generará en el corto y mediano plazo los efectos de la guerra comercial desatada entre China y Estados Unidos.