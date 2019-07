Grave denuncia contra La Cámpora: "Es el brazo del narcotráfico en la política de CFK"

La monja Martha Pelloni, referente de luchas sociales y coordinadora de la Red de Infancia Robada, estuvo en el programa de Luis Novaresio e hizo una fuerte denuncia. Dijo que "La Cámpora es el brazo del narcotráfico en la política de Cristina Krichner".

Consultada por su postura frente al próximo proceso electoral, indicó que "no voy a votar la corrupción, el narcotráfico, y voy a luchar para que todo el país tenga trabajo. Es una vergüenza que se haya despedido tanta gente".

La religiosa criticó la "ideología económica" de Mauricio Macri: "No anduvo, fracasó", dijo.

Sin embargo, su postura más dura fue sobre Cristina Kirchner. "Me da mucha pena, la considero una líder pero si hubiera estado en su lugar me hubiera retirado. El país necesita en estos momentos sentencias, no procesamientos. Si no curamos el mal en el cual hemos caído como Argentina es difícil que nos recuperemos como argentinos".

En ese sentido, agrego: "No conozco sus intenciones e intereses pero se equivocó en poner de laderos a La Cámpora". "El narcotráfico es lo que mata a nuestra gente y La Cámpora hizo frente a esto con la droga. La Cámpora es el brazo del narcotráfico en la política de Cristina", puntualizó.

