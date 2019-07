Grabois: "Bolivia tiene menos pobres que Argentina"

El referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois se refirió a los datos de pobreza que se conocieron en estos días, “hoy en día Bolivia tiene menos porcentaje de pobres que Argentina” y aseguró que “es una pelotudes y está mal decir que en 2015 había menos pobres que en Alemania, como estuvo mal los números del INDEC y desconocer que la corrupción es un problema endémico de estas democracias que debemos reconocerlo y abordarlo, esto ya se discutió hacia dentro del campo popular, nacional y democrático y se va a mejorar”, en diálogo con Andrés Lerner en Salvemos Kamchatka por FM La Patriada.

En este sentido le respondió a la Ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad (Guadalupe Tagliaferri), “si tenes que empezar a discutir el número en vez de solucionar el problema, es que no tenés razón y aunque fueran 5 personas sería trágico para la Ciudad Buenos Aires que tiene las herramientas presupuestarias para solucionarlo” sin embargo agregó que “el número es correcto el relevamiento se hizo con herramientas del Estado, desde el Gobierno porteño no participaron porque no quisieron”. “Ellos plantean que los paradores funcionan bien pero no es así, hay situaciones de violencias, la situación es dramática y el abordaje de la Ciudad es lamentable”, expresó.

A su vez, el dirigente social sostuvo, “no creo que el gobierno de Alberto vaya a ser la revolución de la alegría o que vaya a resolver todo los problemas que generó el macrismo, hoy tenemos más de 4 millones de pobres” y añadió “el mismo gobierno que prometía pobreza cero y la unidad de los argentinos, terminó teniendo actitudes abiertamente autoritarias, son casi tiranuelos bananeros”. “No han hecho nada para solucionar el problema de la inseguridad, sólo le dieron más poder a las fuerzas”, manifestó.

Grabois aseveró que “las políticas represivas no resuelven el problema de inseguridad, son formas de populismo de derecha que apelan a los peores impulsos de la sociedad” y sumó que “esas fibras se tocan apelando a enemigos internos que pueden ser los pueblos originarios o los delincuentes como una categorías de personas”. “El verdadero problema de la delincuencia es la reincidencia y esto tiene que ver con la las nulas políticas de re-inserción y las pésimas condiciones de las cárceles”, analizó.

En esta línea apuntó a la figura de la Ministra de Seguridad, “no se si las estadísticas de Patricia Bullrich son reales porque es muy mentirosa, no es tonta, es una actriz, una persona camaleónica” y acotó, “está llevando adelante los valores que plantea el Macrismo para la Argentina, no cree que hay que hacer el servicio cívico, es pirotecnia electoral que desde una cosmovisión progresista parece ridícula pero ellos lo tienen muy estudiado”. “La economía es la única verdad pero nos tienen a todos discutiendo el servicio de Bullrich”, declaró Grabois.

Para cerrar, la referencia nacional del Frente Patria Grande dijo que “la dicotomía que propone el gobierno entre democracia y autoritarismo es verdad pero hay que invertirla porque los autoritarios son ellos”, y agregó “es un gobierno recontra autoritario que se autopercibe como republicano y democrático cuando no pasan la mínima prueba, ponen una novela en la que todo lo referido al peronismo es malo y horrible”. “Para manejar el país son un desastre pero manipular la opinión pública son totalmente hábiles, pero la prioridad número uno de los trabajadores es que a partir de diciembre no haya más un sin vergüenza en la Casa Rosada”, concluyó.