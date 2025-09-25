Godoy Cruz cede casi cuatro millones de pesos para la construcción del barrio Piedra Blanca

La obra de Piedra Blanca tendrá un fuerte impacto en el ordenamiento territorial de Godoy Cruz.

El Honorable Concejo Deliberante de Godoy Cruz aprobó este jueves la Ordenanza Nº 7488, que habilita al Ejecutivo municipal a participar en el financiamiento del proyecto “Construcción del barrio Piedra Blanca”, una iniciativa clave en materia habitacional y de ordenamiento territorial.

La obra, priorizada por el Ejecutivo local, incluye soluciones habitacionales, urbanización e infraestructura, con un costo total estimado de $14.295.274.891,38, según el presupuesto base de abril de 2025. El proyecto será ejecutado por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), organismo encargado de licitar y adjudicar las obras.

En este esquema de cofinanciamiento, el municipio de Godoy Cruz aportará $3.999.432.300,14, equivalente al 27,98% del total, a través de la cesión de fondos provenientes del Régimen de Participación Municipal. Dichos recursos serán retenidos por el Ministerio de Hacienda y transferidos directamente al IPV para garantizar la ejecución del plan.

El objetivo de Piedra Blanca no solo es ampliar el acceso a la vivienda, sino también favorecer la relocalización de asentamientos, mejorar la eficiencia de los servicios públicos y potenciar el desarrollo urbano ordenado. Además, la ordenanza establece que los montos comprometidos se ajustarán conforme a las variaciones de costos y redeterminaciones que surjan durante la obra.