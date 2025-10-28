Gerardo Milman insistió en el cierre definitivo del expediente que buscaba incriminarlo en el atentado a CFK

El legislador estuvo en una audiencia convocada por la Cámara Federal Porteña que deberá analizar si convalida lo decidido por la jueza María Eugenia Capuchetti. En tanto, la fiscalía reclamó que debe revocarse el archivo y continuar investigándose.

El diputado nacional del PRO, Gerardo Milman volvió a los Tribunales Federales de Comodoro Py, esta vez para exigir el archivo definitivo del desprendimiento de la causa por el atentado a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Acompañado de su abogado Mauricio Castro, Milman participó presencialmente en la audiencia convocada por la Sala I de la Cámara Federal Porteña integrada por los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, luego que la querella que representa a la exmandataria cuestionara la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti por entender que fue “apresurada” y remarcar que aún restan medidas de prueba pendientes.

El primero en tomar la palabra fue Marcos Aldazabal en representación de la querella de Cristina Fernández de Kirchner. En su intervención, el penalista señalo que la decision de la jueza fue sorpresiva y que no se concretó el análisis del segundo celular de Carolina Gómez Mónaco, colaboradora de Gerardo Milman, ni de otros dispositivos que le pudieran ser secuestradas al legislador, “estos argumentos que la jueza cita para ahora resolver son contrarios a simplemente a dictar un archivo porque hablan de medidas de prueba en curso que hay que esperar”, señaló.

Por otra parte, Aldazabal desacreditó los testimonios de Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, al sostener que ambas asesoras negaron bajo juramento que Milman tuviera que ver con el atentado y que lo que dijeron fue que no les constaba, cosa que desde su óptica son completamente distintas y por ende, constituye en una mentira y recordó que una de las colaboradoras dijo que uno de los celulares había sido alterado o borrado, cosa que también menciono que fue marcado por la fiscalía.

Finalmente, el penalista criticó la decisión de la magistrada de no profundizar en lo hallado dentro de celulares alterados como el de Bohdziewicz donde se encontró un mensaje que decia “borren todo” y uno de Gómez Mónaco quien dijo que tenían todas las cosas controladas, pero que “había que emprolijar a Florencia”, otra asesora.