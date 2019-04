Durante casi media hora de entrevista, el ministro de Justicia Germán Garavano realizó un diagnóstico de la situación en la que se encuentra la Justicia Federal, marcando lo que se ha hecho en estos años y admitiendo las deudas pendientes. Además de ello, no esquivó a responder sobre la investigación del juez Federal Alejo Ramos Padilla, la elevación a juicio oral de causas contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su mala relación con la diputada Elisa Carrió.

En diálogo con el programa "Otra Manera", por MDZ Radio, el funcionario repitió que al asumir partieron de la base de una Justicia con un índice de impunidad del 99%. "Ese es el diagnóstico del cual partimos e impulsamos reformas penales para corregir esa situación", manifestó el ministro y puso como ejemplos la creación de registros de ADN, la reforma del Código Penal, la ley de Responsabilidad Penal Juvenil, procesos de flagrancia, ley del arrepentido, entre otros.

"Estamos satisfechos con las reformas estructurales que hemos encarado. Van a servir para corregir las críticas contra la Justicia Federal", subrayó Garavano.

Pero al mismo tiempo, reconoció que aún falta mucho para terminar con los vicios que existen en el Poder Judicial, donde "hay un montón de gente que se mueve en un juego de influencias y construcción de influencia sobre los jueces". Para Garavano, la sociedad argentina debe hacer un mea culpa y "dejar de hacerse amigo del juez como decía el Martín Fierro". Pero para que la Justicia funcione también es necesario que los magistrados que actúan bien expongan a los que no lo hacen. "Ojalá que sea la propia justicia la que vaya exponiendo a los jueces que hacen quedar mal a la mayoría que trabaja y pone esfuerzo", remarcó.

Por otro lado, volvió a criticar las prisiones preventivas y aseguró que la Justicia debe sentencias. "La prisión preventiva no es un fin ni un resultado que uno desee. Los casos tienen que llegar a juicio oral para que se determine si es culpable o inocente. Es importante que pese al año electoral se fijen fechas de casos. Es importante que los juicios se realicen. Eso es lo que nos debe la justicia", afirmó Garavano y en ese sentido dijo que está bien que avancen los procesos contra figuras como Cristina Fernández de Kirchner.

En este sentido, criticó el modo en que los medios de comunicación manejan los temas judiciales y sostuvo que se destacan etapas intermedias como allanamientos, indagatorias y prisiones preventivas olvidando que lo realmente importante son las sentencias.

Garavano también habló de la investigación que lleva adelante el juez federal Alejo Ramos Padilla y dijo que lo han denunciado porque "el juez estaba puntualizando cosas inexactas, incorrectas y con mala interpretación de la ley". Además, esgrimió que un juez no debe realizar la investigación sino que eso corresponde a los fiscales. "El juez está para garantizar a las partes los derechos, pero el que debe liderar la investigación debe ser el fiscal. Si no estamos en problemas porque el juez que investiga difícilmente pueda garantizar la imparcialidad", aseveró. Además, aclaró que Ramos Padilla no investiga a ningún funcionario del presidente Mauricio Macri sino que investiga "una organización de espionaje ilegal que nada tiene que ver con el gobierno".

Por último, aseguró que más allá de las diferencias de modos que existen entre él y la diputada Elisa Carrió, ambos están encolumnados detrás del presidente Macri y unidos por un mismo objetivo: terminar con la corrupción.

Delitos de "cuello blanco"

Consultado por casos en los que personas cometen estafas millonarias pero reciben condenas excarcelables, el ministro admitió que "ha habido durante mucho tiempo tendencia para que delitos de cuello blanco reciban sanciones por debajo de otro delito sin que jueces tomen conciencia de la magnitud del daño". Por eso, aseguró que el nuevo Código Penal incorpora pautas para lograr condenas objetivas donde empiecen a jugar otros agravantes. Por ejemplo, explicó que "si las personas investigadas no colaboran en la recuperación del dinero se considerará que están obstruyendo la Justicia". "Los cambios y reformas judiciales van en ese sentido", concluyó.