Ganadores y perdedores de una elección con sorpresas

Rufeil, el médico salvador. Raúl Rufeil dio el batacazo y sorprendió incluso a los dirigentes del frente Cambia Mendoza. En las semanas antes en el Gobierno manejaban encuestas que daban esa tendencia favorable, pero no lo daban por ganado. Rufeil tiene un arraigo fuerte desde el sector de la salud y se convirtió en el “equipo de médicos” al que apostó el oficialismo. Había ocurrido con Daniel Orozco en Las Heras, lo intentaron con Freidemberg en San Rafael y funcionó con Rufeil. El proyecto político comenzó hace dos años, cuando fue electo concejal. Cornejo lo había nombrado como director del Hospital Notti, pero luego tuvo que elegir porque era incompatible tener los dos cargos. Rufeil eligió seguir como concejal y capitalizó las debilidades de Gimenez.

Emir Félix, la dinastía continúa. Fue el intendente que encabezó la estrategia política y judicial para revertir el límite a las reelección de los intendentes que había decretado Cornejo con la promulgación de la enmienda de la Constitución. Convocó a elecciones anticipadas con un instrumento dudoso, pero resultó: ganó tiempo y la Corte le dio la última chance de ser reelecto. Ahora irá por un nuevo mandato y mantiene la “dinastía” Félix; su hermano fue intendente, igual que su padre. También volvieron a dejar muy atrás al radicalismo, que hace dos años se había propuesto, sin éxito, tratar de llegar al poder en la “capital del sur”. Ahora tienen un capital político para negociar con Anabel Fernández Sagasti, con quien no tenían buena relación.

Righi, caudillo sin sombra. Será la última, al menos de manera consecutiva. Y también un récord. Roberto Righi estará cuatro años más como intendente, cargo que ejerce desde el 2001.

Aveiro, también sin rival. Martín Aveiro es el más joven de la camada de caudillos que no podrá reelegirse. Y también el que mejor resultado obtuvo. Había sorprendido hace 8 años cuando ganó la primera elección y ahora logró una diferencia histórica, con más de 70 por ciento de los votos.

Cornejo y Suarez, aliviados. Tras las PASO nacionales la preocupación en el frente oficialista crecía por el temor al arrastre nacional. La victoria de Rufeil en San Martín no solo le suman una intendencia al frente oficialista en un departamento tras tres décadas, sino que marcan una tendencia que genera una luz hacia el 29 de octubre: que se elija de manera diferenciada en elecciones locales y nacionales. En las PASO de agosto en San Martín ganó Alberto Fernández y el frente de Todos. Pero dos semanas después eligieron a un candidato de otro partido. La esperanza de Cornejo y Suarez es que la estrategia de desdoblar las elecciones de las nacionales rinda frutos el 29 de septiembre. Ese es el día “D” para ellos.

Mario Abed, el peregrino del Este. Abed nunca fue cornejista y hasta se enfrentó internamente con el actual Gobernador. Pero se sumó a la estrategia provincial y Cornejo lo ungió como candidato a vicegobernador. Pero no se trató de un premio consuelo, sino una estrategia. Cambia Mendoza es una fuerza política fuerte en los centros urbanos, particularmente en el Gran Mendoza. Pero con problemas para arraigarse en las zonas rurales. La elección de Abed apuntaba a tener un candidato conocido en el Este. Y en su primera prueba funcionó. Abed es incluso amigo de Jorge Gimenez, pero esta vez hizo campaña con Rufeil.

Elbio Rodríguez, el vidente. El analista y consultor Elbio Rodríguez tiene prestigio entre los políticos, incluso de la oposición, por la seriedad de sus trabajos. Sin embargo en las últimas semanas hasta Cornejo desconfiaba: las encuestas que él hizo lo daban ganador a Rufeil. Pero en el Gobierno le bajaban el perfil a ese dato. Ayer, fue rainvindicado. "No te jubiles", le gritaba Cornejo a Rodríguez.

El voto desdoblado. En Mendoza se han desdoblado las elecciones más por conveniencia política circunstancial que por una búsqueda cívica. Sin embargo, la diversidad de resultados marcan que los ciudadanos a la hora de elegir lo hacen teniendo en cuenta las realidades que se ponen bajo consideración.

Los límites institucionales. No se puso a votación en las urnas ahora, pero sí en 2009. Y la votación de Lavalle, San Rafael, Tunuyán y Lavalle marcan el fin de las reelecciones indefinidas de los intendentes en Mendoza. No es el fin de los feudos, pero sí un paso para complicarles las estrategias de perpetuidad. Ocurrió también más por estrategias políticas que por una búsqueda profunda. Pero el resultado será positivo para la institucionalidad de Mendoza.

Gimenez, el fin de una era. Jorge Gimenez buscaba encaminarse a los 20 años de mandato. Antes, aseguraban que dudó en presentarse porque se sentía agotado. El intento de freno a las reelecciones lo impulsó a seguir. En las PASO casi no hizo campaña y un rival interno sin estructura casi le gana. Para las generales buscaron apuntalarlo, pero no alcanzó.

Cristian Etem. Fue la sorpresa de las PASO con 20 puntos. Luego intentó apoyar a Gimenez y perdió crédito y volumen político. No logró transferirle sus votos al intendente. Una buena: los votos no "son de nadie".

Jorge Tanús no es profeta en su tierra. El PJ perdió en San Martín tras tres décadas. Y no solo es un golpe para Gimenez. Jorge Tanús, candidato a vicegobernador del frente Elegí, es de San Martín y el mal resultado en ese departamento es un llamado de atención. Otro que no es profeta en su tierra.

Anabel, festejos tibios y un shock de realidad. Anabel Fernández Sagasti construyó su candidatura con una estrategia de mínima y máxima. Los resultados le sonrieron hasta ahora y buscaba aprovechar la ola triunfalista de las PASO. Eligió ir a San Rafael para esquivar la derrota de San Martín y porque para el 29 de septiembre necesita aumentar su llegada en el Sur. El resultado agridulce por la derrota en el Este es también un baño de realidad para el PJ: con las elecciones desdobladas no alcanza con una ola que arrastre. San Martín fue el lugar elegido por Cristina Fernández y por Alberto Fernández para hacer campaña. Pero no alcanzó para que Gimenez gane.

La brújula con desperfectos de Cambia Mendoza. El oficialismo tiene fuerza en el Gran Mendoza y centros urbanos. Logró un buen resultado en el Este de la mano de Abed y Rufeil. Pero no hace pie en el Sur y en el Valle de Uco, donde nuevamente tuvo resultados negativos. Una de las patas de la estrategia de Cornejo para expandir el poder de la alianza gobernante era mejorar en el Sur. No lo logró y la diferencia que consiguió Emir Félix es una muestra. En Tunuyán ocurrió algo parecido.