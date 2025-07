Fuera del acuerdo con Milei: los factores que Cornejo analiza para a unificar elecciones

"Es cierto que la gente no quiere votar tantas veces, por lo que lo razonable es unificar", expresaron fuentes radicales, más allá que sostienen que el desdoblamiento podría "fortalecer" al frente Cambia Mendoza, teniendo en cuenta que la elección no confluiría con la "cuestión nacional", así como también al agenda de los temas en discusión.

Ante esto, entienden que el escenario económico será más "favorable" en octubre y que hay incertidumbre sobre abril del 2026.

"La economía en octubre es probable que no tenga tantas variaciones a lo que estamos viviendo ahora, pero sí en abril. Hay que ver cómo replica, porque el enojo de la gente cuando la situación económica no es buena, no siempre separa responsabilidades nacionales o provinciales", argumentaron.

Y advirtieron: "Quizás abril del 2026 no será el mejor de los momentos".

Cornejo junto a Milei. Foto: Archivo Cornejo junto a Milei. Foto: Archivo

De igual forma, las negociaciones siguen con La Libertad Avanza, y se centra no solamente en los lugares "entrables" de las listas, sino también en el nombre y color del Frente. Según ha trascendido, la intención de La Libertad Avanza es lograr un escenario similar al que acordó con el Pro en Buenos Aires: que el frente se llame La Libertad Avanza y que el color sea violeta. Todo esto, lógicamente, es resistido por el radicalismo local, que intenta poner en valor la "marca" del Frente Cambia Mendoza, que ha ganado elecciones provinciales de manera consecutiva desde el 2015.

Por otro lado, al analizar el resto de los partidos políticos, aseguran que no ven por el momento algún tipo de "amenaza" fuerte en términos de candidatos, ya sea en el peronismo, que todavía transita sus problemas internos; como también La Unión Mendocina, donde han percibido algunos movimientos de quienes han sido sus referentes.

En este sentido, hicieron referencia al PJ, donde los intendentes, liderados por Emir Félix, no han llegado a acuerdos con el kirchnerismo que conduce Anabel Fernández Sagasti y siguen de prórroga en prórroga en las presentaciones de listas para elecciones internas; mientras que de los miembros -o ex- de La Unión Mendocina, indicaron que "Daniel Orozco está con José Luis Ramón; Omar De Marchi hoy no ha aparecido en el radar electoral; y Jorge Difonso se junta con Roberto Righi", simplificaron.

"Viendo esos escenarios, nos cierra más octubre", señalaron.