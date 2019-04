Fuego amigo: para Negri, Macri "ha cometido errores ingenuos"

El presidente del bloque de diputados nacionales de Cambiemos y candidato a gobernador de Córdoba, el radical Mario Negri, manifestó ayer que el presidente Mauricio Macri “sobrevaluó las posibilidades de bajar la inflación” a corto plazo.

Negri, en el marco de la campaña electoral con vistas a las elecciones provinciales del 12 de mayo, visitó la localidad traserrana de Villa Dolores y declaró a los medios locales que Macri “sobrevaluó las posibilidades más rápidas de bajar la inflación, Yo se lo he dicho. Pensar que lo iba a hacer muy rápido, está muy equivocado, es no conocer la Argentina porque tenemos una cultura inflacionaria. Le hizo goles a los radicales y le hizo goles a los peronistas”, remarcó.

Asimismo añadió que el presidente Macri “a veces ha cometido errores ingenuos por falta de lectura política” de la situación crítica en que se encontraba el país cuando asumió la gestión en diciembre de 2015.

Negri recordó que durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner había un ministro de Economía que cada vez que le preguntaban sobre la inflación “decía eso no me preguntes y se escondía debajo de la mesa. No teníamos estadísticas”, al explicar que en ese contexto era difícil dimensionar la situación del país.

Negri es candidato a gobernador por el frente Córdoba Cambia, luego de la ruptura local de Cambiemos por falta de acuerdo para el armado de la listas de candidatos con el radical Ramón Mestre, quien también va por la gobernación con la lista de la Unión Cívica Radical (UCR).