Frigerio: "Kicillof tiene una formación parcial"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio dijo que el exministro y ahora precandidato Axel Kicillof tiene "formación parcial" y lo apuntó como el "responsable de haber dejado al país con esta inercia inflacionaria y con estos desbarajustes".

"Mi opinión es que, (Kicillof) más allá de su capacidad académica, no fue un buen funcionario del área económica. No entender que el problema de la Argentina es de oferta, de conformación de capital, de acumulación de capital,

tuvo que ver con los resultados de su gestión", dijo el ministro en una entrevista con Perfil.

En ese sentido, agregó: "También es muy difícil poder enfrentar como economista la función pública con los complejos problemas que tenemos sin una formación integral. Kicillof tiene una formación parcial. Pensar que la inflación no tiene nada que ver con los fenómenos monetarios es un error muy grave para alguien que hace políticas públicas en Argentina".

Al ser consultado si se puede prever diferencias en la forma de entender la economía entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, dijo que no sabe si tienen la misma visión, "pero no es relevante, porque aquí hay una persona que manda y es Cristina Fernández de Kirchner. Ella determinó quién es el candidato a presidente de su espacio. De eso, no hay dudas, más después de ver cómo se conformaron y cerraron las listas a nivel nacional y provincial. El poder será de ella y de La Cámpora.