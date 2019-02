Fontevecchia: "El fracaso de Macri y Cristina justifica la candidatura del otro"

Para Jorge Fontevecchia, CEO de Perfil Network y cofundador de Editorial Perfil, "la idea de que Cristina (Kirchner) va a ser candidata para superar su situación judicial es un poco idealista". "Los problemas judiciales que tiene son serios y no van a tener vuelta atrás", consideró, lo que da "más posibilidades a (Mauricio) Macri de ser reelecto". Sobre sus críticas al juez Bonadio, consideró que es importante que "los jueces superen las sospechas y muestren la misma ecuanimidad para juzgar al kirchnerismo como a los que gobiernan ahora".

El empresario de medios sostuvo, en diálogo con el programa "Uno nunca sabe" por MDZ Radio, sobre su extensa entrevista a Enrique Pescarmona, que "traté de hacer los mejores esfuerzos por creerle porque soy su amigo desde hace 20 años. Uno tiene que intentar tomar distancia de sus afectos. Él es uno de los empresarios de los cuáles hace falta muchos. El bien que Pescarmona le ha hecho a la sociedad es mucho más que el mal que le haya producido". Agregó que "un principio básico es discutir con claridad sobre el que creció y se aprovechó de la corrupción del que tuvo que pagar coimas porque si no su empresa desaparecía. No es lo mismo Lázaro Báez que Cristóbal López, no es lo mismo la Cámara de la Construcción que Paolo Rocca, que está en un escalón infinitamente menor que Lázaro Báez. Que se haga justicia no es caer en una horda en que todo sea lo mismo", reflexionó.

En torno a la posibilidad de una tercera vía política, recordó que "en enero de 2015 Macri estaba tercero, (Sergio) Massa primero y (Daniel) Scioli primero. Es posible, pero no probable hoy, que se llegue a que haya una situación en que una candidatura de la oposición no sea la de Cristina Kirchner, cosa que yo no creo porque la polarización es el escenario que más posibilidades tiene. Pero no es imposible que aparezca una nueva candidatura".

"El fracaso de ambos, de Macri y de Cristina es lo que justifica la candidatura del otro", regaló como título al hablar de la situación de polarización política..

"Massa -afirmó- intenta captar a los votantes de Cristina Kirchner pensando que quizás ella no se presente, pero probablemente pierda a sus votantes propios, que lo votaron por enfrentara Cristina. En el caso de (Juan Manuel Urtubey) tiene más chances `para 2023 que para el 2019. En el caso de (Roberto) Lavagna hoy no es posible, salvo que se imponga como candidato natural porque le den las encuestas. Si tampoco Cristina se presenta, no le haría falta una segunda vuelta".

En torno a la longevidad y la política, se interesó en comparar situaciones y potencialidades. "Obviamente -expresó- que si Lavagna tuviera 57 años otra sería la historia. Pero (Ricardo) Lagos no pudo ser con 82 a pesar de haber sido un presidente exitoso en el pasado. (Pepe) Mujica con 78, Tabaré (Vázquez) pasa los 70, (Donald) Trump tiene 72. Hoy en día, el alargamiento de la vida con capacidad cognitiva lo permite. Obviamente sería mucho mejor para un candidato tener 20 años menos, pero está lleno de ejemplos el mundo de personas cuya capacidad supera a su edad. Hay que ver si la gente va a querer votar a gente con ideas o con energía".

"Yo creo que lo que va a primar en la elección es que la sociedad sea exigente consigo misma o se va a resignar", señaló Fontevecchia, además, en torno a las elecciones presidenciales de este año.

Además, opinó que no cree "que vaya a haber un (Jair) Bolsonaro argentino. Creo que la historia de comparación simplista de Argentina con otros países no sirve. La Argentina está vacunada desde la última dictadura, que fue un fracaso, que económicamente fue un desastre y que hasta perdió una guerra. Muy distinta a las otras dictaduras en donde la economía funcionó. Para mí la Argentina tiene una natural vacuna (frente a ese pensamiento como el de Bolsonaro). Hay un ciclo de corrimiento a la derecha, pero no al estilo de Bolsonaro. El de la seguridad obviamente es un discurso que resulta pertinente y que le interesa a la población, pero no a los niveles vomitivos de Bolsonaro".

