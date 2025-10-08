Finaliza el juicio por el atentado a Cristina Kirchner: se conocerán las condenas a Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Carrizo

Luego de poco más de un año y tres meses de debate, el Tribunal Oral Federal Número 6 llevará adelante hoy la última audiencia del proceso oral y público que se le sigue a Fernando Sabag Montiel , Brenda Uliarte y Nicolás Gabriel Carrizo por el intento de homicidio a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocurrido en horas de la noche de 1° de septiembre de 2022.

A las 9:00 de la mañana está previsto que los tres acusados brinden sus apreciaciones sobre el debate en el marco de las "últimas palabras" y posteriormente la jueza Sabrina Namer, en su carácter de titular del TOF 6, llame a un cuarto intermedio para posteriormente fijar la hora de la lectura del veredicto que probablemente sea pasado el mediodía.

Del juicio, que inicio el 26 de junio de 2024 en la sala Amia de los tribunales de Comodoro Py y que hoy culmina en el salón auditorio, se realizaron 44 audiencias donde declararon más de 140 testigos. Uno de ellos fue la propia exvicepresidenta Cristina Fernández, querellante en la causa, quien estuvo cara a cara con sus agresores.

Durante su testimonio, la exmandataria fue lapidaria contra el fiscal Diego Luciani, mismo que solicitó la pena de 12 años de prisión en la causa “Vialidad”, del que señaló: “Contribuyó a la violencia política. Tuvo prime-time durante 22 días cuando acusó de corrupción, no a mí, al peronismo. Eso motivó manifestaciones en la puerta de mi casa que finalmente concluyó con el tiro fallido, con la bala que no salió”, había reclamado buscar a los autores intelectuales del intento de homicidio y defendió a su custodia.

Por otra parte, Cristina también fue férrea con la instrucción de la causa llevada adelante por la jueza María Eugenia Capuchetti cuya investigación posteriormente delegó en el fiscal Carlos Rívolo y, meses después de enviar a juicio a los tres procesados por la autoría material, volvió a hacerse cargo. En sus dichos, la exmandataria criticó que no se profundizaran las pesquisas por la autoría material y el financiamiento del atentado.

La palabra de Fernando Sabag Montiel

El primero en declarar ni bien inicio el debate fue Sabag Montiel, quien tiene un pedido de condena de la fiscal Gabriela Baigún de 15 años de prisión por considerarlo autor del delito de homicidio triplemente agravado en grado de tentativa por alevosía y violencia de género en su modalidad de violencia política. Este último agravante se añadió durante el juicio.

Ante los jueces Sabrina Namer, Ignacio Fornari, y Adrián Grünberg, Fernando dijo: “Yo la quería matar a Cristina, y Brenda Uliarte quería que muriera”. En esa misma audiencia, el agresor señaló que jamás le había contado de su plan a Nicolás Gabriel Carrizo.

La defensa de Brenda Uliarte hizo el particular pedido para que Cristina Kirchner vuelva a declarar en el juicio. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ

Lo anterior fue clave para que a lo largo del juicio y tras el análisis en profundidad de las pruebas, las partes acusadoras, principalmente la querella que representa a Cristina, desistieran de acusar a Carrizo y posteriormente se reclamara su absolución. No así fue la situación de Brenda Uliarte, expareja de Sabag, de quien el Ministerio Público reclamó 14 años de prisión por considerarla participe necesaria. Tanto su defensa como la de su ex reclamaron sus absoluciones por considerarlos inimputables por sus estados de salud mental.

A lo largo del debate declararon los integrantes de la agrupación de ultraderecha “Revolución Federal” quienes también fueron señalados por Cristina como los instigadores del atentado y que son investigados en otra causa “por imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”.

Posteriormente, se dieron situaciones particulares propias de los procesos orales y otras atípicas, al menos para el tribunal. Por un lado, Brenda Uliarte cambió de defensa al menos en dos oportunidades, sin contar las otras que hizo durante la instrucción del expediente.

La ex de Sabag protagonizó un tenso y escandaloso episodio durante una audiencia luego de eludir el control de su custodia en la sala de audiencia y al grito de “Viejo de mierda, no me vas a hacer condenar a perpetua” se abalanzó sobre Gastón Marano, defensor de Carrizo a quien intento lastimar sin éxito alguno.

El abogado Gastón Marano y Nicolás Carrizo. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ El abogado Gastón Marano y Nicolás Carrizo. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ

Carrizo, el líder de "los copitos"

Precisamente, Gabriel Carrizo sea quien salga más airoso del debate, pues espera el veredicto en libertad, toda vez que la querella y fiscalía desistiera de acusarlo formalmente y de pedir su condena por no encontrar elementos suficientes para acreditar que fue parte material o intelectual del intento de homicidio. El llamado “jefe de la banda de los copitos”, quien durante el inicio de la causa, pasó de testigo a imputado, reiteró su inocencia tanto al inicio del juicio, en el marco de su indagatoria como durante el cierre de la etapa de recolección de prueba.

Se da por descontado que, más allá de agradecerle al tribunal de haberle concedido el beneficio de la excarcelación, también haga sus apreciaciones del proceso durante sus últimas palabras, aunque la expectativa se centra en lo que tenga para decir Fernando Sabag Montiel.