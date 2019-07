El precandidato presidencial del kirchnerista Frente de Todos, Alberto Fernández, prometió que si gana las elecciones los jubilados "no pagarán más medicamentos" y "mejorarán sus ingresos", al encabezar hoy un acto proselitista junto a autoridades del municipio bonaerense de Lomas de Zamora.

"Una sociedad que se olvida de sus viejos es una sociedad miserable", dijo en un acto al que además asistieron miembros de 90 centros de jubilados y pensionados de ese distrito de la zona sur del conurbano.

"Vamos a reponer la pérdida real recomponiendo el ingreso de los jubilados. Vamos a terminar con la rémora de los medicamentos, que los jubilados no paguen los medicamentos, eso es lo que hace una Argentina digna, que se ocupa de sus viejos", subrayó en el encuentro realizado en el Club Social y Deportivo Ituzaingó.

Alberto Fernández dijo que si los jubilados "no están peor, es por los intendentes, a la v vez que "advirtió que "el tiempo que se viene es complejo, porque será necesario reordenar muchas cosas, lo que requerirá la tarea de todos".

El candidato destacó la generosidad de los dirigentes que se unieron al Frente de Todos "dejando de lado aspiraciones personales", entre los que citó al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, a Mirta Tundis, Felipe Solá y al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

Pero en especial destacó la actitud de la senadora y ex presidenta Cristina Fernández, que lo acompaña en la fórmula como su vice.

"La historia hizo que estuviéramos separados (con Cristina), pero la generosidad hizo que nos uniéramos", dijo Alberto Fernández, quien en 2008 renunció como jefe de Gabinete, cargo que ejercía desde 2003, y fue reemplazado por Sergio Massa.

En este sentido, el ex jefe de Gabinete de los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández señaló que estando separados los dirigentes peronistas "le hicieron las cosas más fáciles" a Mauricio Macri para que llegara a la Presidencia de la Nación.

El precandidato presidencial del kirchnerismo pidió a los jubilados que lo apoyen para ser "el preferido" de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de agosto y las generales del 27 de octubre.

Yo lo que quiero es que me apoyen ustedes, no me interesa que me apoyen en Washington o Wall Street. No quiero ser el candidato preferido de un presidente norteamericano o del FMI. Quiero ser el candidato preferido de ustedes", les dijo a los jubilados.