Federalismo,  calidad institucional y el  "no nos parecemos en nada" de Macri y Alberto

El presidente Mauricio Macri, candidato a la reelección, acusó al kirchnerismo de blandir la idea de "federalismo" después de "prepotear con el látigo y la chequera a propios y ajenos".

Macri afirmó en el debate presidencial que "no somos iguales, creen que pueden empardarse" con el gobierno de Cambiemos, pero aseveró que "el autoritarismo destruye la posibilidad de crecer". Y acusó al peronismo de querer demostrar que "somos todos iguales, pero no somos todos iguales, nosotros creemos en las instituciones, en la libertad de prensa, no somos lo mismo, a ellos no les molesta la corrupción".

" Lo único que reconoce Fernández de nuestro gobierno es la normalización del INDEC siendo que él fue quien firmó el decreto para intervenirlo, y allí fue cuando comenzaron las mentiras. Creemos en la libertad de prensa, en la justicia y ellos quieren la justicia militante. No somos lo mismo".

Algunas frases del bloque federalismo y calidad institucional

Fernández. "La prensa corre peligro con Macri, no conmigo".

Gómez Centurión. "Las oficinas anticorrupción deben estar bajo funcionarios la oposición".

Espert. "Eliminar la coparticipación no significa eliminar personas. Eliminando la coparticipación podríamos eliminar el IVA".

Lavagna. "Nada menos federal que la expansión del conurbano (bonaerense)". Y señaló que se está hundiendo las economías regionales. Propuso un planteo de "reprogramación territorial". Y sobre calidad institucional propuso "aumentar el control sobre los presidentes".

Del Caño. "Proponemos que los jueces sean electos de forma directa".