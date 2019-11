Fadel: "De prepo no sirve, la reforma de la ley 7722 no se trata hoy"

La presidenta del bloque de senadores justicialistas, Patricia Fadel, descartó que su sector vaya a respaldar los cambios a la ley 7722 que restringe la minería metalífera y criticó el lobby empresario.

"El proyecto no tiene dictamen y no está para tratar, necesita dos tercios para ello y el justicialismo no va a acompañar esto. Es definitivo", aseguró Fadel.

Y agregó: "El impulsor tiene que ser el nuevo gobernador y el proyecto tiene que ser una cuestión de estado, no una iniciativa de algunos legisladores".

Fadel se expresó como vocera de un acuerdo general del PJ y, en ese sentido, mencionó a la ex candidata a gobernadora Anabel Fernández Sagasti como parte de la decisión.

El desenlace se veía venir desde ayer, cuando este diario adelantó que el justicialismo se opondría a dar el debate en el Senado y reclamaría la intervención de Rodolfo Suarez.

Asimismo, la legisladora se desentendió de la postura de algunos legisladores del propio PJ, como Juan Agulles, autor de uno de los proyectos de modificación de la ley 7722 que están en discusión.

"Agulles es un senador de Malargüe y tiene lógica que necesite sacar un proyecto que beneficie a Malargüe, pero es el único lugar de consenso (sobre la minería)y hay que hacer un proyecto específico para la zona", explicó.

La senadora del PJ enfrenta hoy su última sesión antes del recambio de legisladores y en ese contexto pidió una "mesa de diálogo" y políticas de Estado sobre la política minera. "Se tiene que armar una ley que contemple todas las situaciones, como la del Valle de Uco, que es muy difícil que acepte la minería. Además, el control está desmantelado", afirmó.

Casi en el mismo instante en que Fadel hacía estas declaraciones, en el nuevo edificio de la Legislatura comenzaba la reunión de senadores con empresarios y sindicatos que están a favor de la minería.

Esa reunión empezó sin presencia de justicialistas. De hecho, el senador Daniel Rueda ingresó unos instantes, pero apenas le sonó el celular, abandonó el encuentro.

"Los lobbistas no sirven, ya fueron el año pasado a hacer lobby y fuimos muy claros en que debían armar un proyecto en serio con el Poder Ejecutivo. De prepo y a los empujones no sirve, no se va a tratar la reforma hoy", recalcó Fadel en ese sentido.

"Si Alfredo Cornejo hubiera tenido un compromiso real, debería haber enviado un proyecto", completó Fadel.