Sebastián Pareja, el principal armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, habló de un buen resultado para su espacio.
Expectativa en el búnker de La Libertad Avanza: "El resultado es positivo, fue una buena elección"

En el búnker de La Libertad Avanza, la tropa de Javier Milei aguarda con expectativa los primeros resultados de los comicios bonaerenses.

El búnker de La Libertad Avanza aguarda con expectativas los primeros resultados de las elecciones bonaerenses a medida que arriban sus principales dirigentes al salón Vonharv, en la localidad platense de Gonnet.

Javier Milei irá al búnker en La Plata para seguir los resultados

Luego de horas de incertidumbre, finalmente trascendió que el presidente Javier Milei se trasladará al búnker libertario en La Plata para recibir junto a sus candidatos los resultados de las elecciones bonaerenses.

La llegada de Santiago Caputo al búnker de La Libertad Avanza

El asesor presidencial Santiago Caputo se apersonó en el búnker libertario de La Plata pasadas las 18. Antes habían llegado al lugar el titular de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, el influencer Iñaki Gutiérrez y el cineasta oficial de Javier Milei, Santiago Oría.

La llegada de Santiago Caputo al búnker de La Libertad Avanza

Sebastián Pareja aseguró que la elección de La Libertad Avanza "fue muy buena"

Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y principal armador de Karina Milei en el distrito, afirmó que su partido "está muy contento por lo hecho" en los comicios y remarcó que "creció una barbaridad". Sin embargo, aclaró que "no sabía" si Javier Milei iba a acudir a la base libertaria en el salón Vonharv, en la localidad platense de Gonnet.

"Sabemos que hay algunos lugares de votación donde todavía están ejerciendo su derecho, así que vamos a esperar los primeros cómputos para saber hacia dónde se ha decidido la ciudadanía, pero estamos orgullos por el trabajo que hemos hecho. El resultado es positivo, la elección fue buena", enfatizó Pareja, que también es candidato a diputado nacional en octubre.

A su vez, el armador bonaerense destacó la labor de La Libertad Avanza a la hora de presentar 2.717 candidatos en todos los distritos y categorías y a 45.717 fiscales a "cuidar el voto de los bonaerenses". "Más allá de las trapisondas de la vieja política donde se intenta engañar al electorado, el hecho de que hayamos puesto un ejército de fiscales hace que uno se sienta más respaldado y que el bonaerense sepa que La Libertad Avanza está preparándose para gobernar la provincia", subrayó.

Sebastián Pareja
La Libertad Avanza apunta a repetir el voto antikirchnerista de 2023

El influencer libertario Iñaki Gutiérrez, una figura del círculo íntimo de Javier Milei, manifestó su expectativa de que La Libertad Avanza logre "repetir la elección de 2023", donde Axel Kicillof logró el 44% de los votos contra un 56% que eligió opciones antikirchneristas.

"Hay que esperar. Confiamos en que va a ser una buena elección de La Libertad Avanza pero vamos a esperar a los números oficiales. Muchísima expectativa", manifestó Gutiérrez, que puso el foco sobre la "incógnita" alrededor de las distintas dinámicas que se pueden presentar en las diferentes secciones electorales.

"Esta elección también responde a una dinámica muy distinta, con los intendentes jugando muy fuerte porque se juegan la continuidad de sus modelos en términos municipales. Una experiencia rara porque es la primera vez que se vota así", sostuvo.

