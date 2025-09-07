Expectativa en el búnker de La Libertad Avanza: "El resultado es positivo, fue una buena elección"

Live Blog Post

Sebastián Pareja aseguró que la elección de La Libertad Avanza "fue muy buena"

Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y principal armador de Karina Milei en el distrito, afirmó que su partido "está muy contento por lo hecho" en los comicios y remarcó que "creció una barbaridad". Sin embargo, aclaró que "no sabía" si Javier Milei iba a acudir a la base libertaria en el salón Vonharv, en la localidad platense de Gonnet.

"Sabemos que hay algunos lugares de votación donde todavía están ejerciendo su derecho, así que vamos a esperar los primeros cómputos para saber hacia dónde se ha decidido la ciudadanía, pero estamos orgullos por el trabajo que hemos hecho. El resultado es positivo, la elección fue buena", enfatizó Pareja, que también es candidato a diputado nacional en octubre.

A su vez, el armador bonaerense destacó la labor de La Libertad Avanza a la hora de presentar 2.717 candidatos en todos los distritos y categorías y a 45.717 fiscales a "cuidar el voto de los bonaerenses". "Más allá de las trapisondas de la vieja política donde se intenta engañar al electorado, el hecho de que hayamos puesto un ejército de fiscales hace que uno se sienta más respaldado y que el bonaerense sepa que La Libertad Avanza está preparándose para gobernar la provincia", subrayó.