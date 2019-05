Etem explicó por qué apoyará a Gimenez después de haberlo enfrentado

Por medio de un video casero, el profesor independiente que fue revelación en las PASO del 28 de abril pasado dijo que rechazó la propuesta de integrarse a otro partido porque es "peronista" y aseguró: "Cristian Etem no se vendió, no se vende y no se venderá nunca, no hice ningún arreglo, no he recibido ninguna plata ni ninguna coima".