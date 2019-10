Este viernes se conoce el veredicto en el juicio contra Echegaray

Se trata de la causa iniciada por una denuncia que formuló el ex diputado y ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay. Suma a otros ex funcionarios de la AFIP a los que acusó de haberlo denunciado falsamente como facilitador de una supuesta maniobra de evasión atribuida a la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat.