Este es el padrón electoral provisorio para las elecciones de febrero en 6 departamentos

La Junta Electoral de Mendoza presentó este miércoles el padrón electoral provisorio para las elecciones departamentales del próximo 22 de febrero, que se desarrollarán en San Rafael, Santa Rosa, Maipú, La Paz, Rivadavia y Luján de Cuyo.

Desde la Justicia sostuvieron que hasta el 22 de diciembre se recibirán reclamos por posibles errores en la información de cada elector, ya sea la no aparición en el propio padrón, como también inexactitud de los datos personales, que podrían complicar el acto eleccionario.

El link para acceder al sitio es: https://padron.mendoza.gov.ar .

24 de diciembre: fin del plazo para solicitar reconocimiento de alianzas departamentales para participar en comicios.

29 de diciembre: fin de plazo de registro ante Junta Electoral Provincial para solicitar color y símbolo de las agrupaciones políticas.

3 de enero: Plazo resolución de Junta Electoral Provincial sobre denominación, símbolos y colores.

18 de enero: inicio campaña Electoral Generales

28 de enero: inicio publicidad gráfica y en la vía pública.

6 de febrero: vencimiento del plazo para la inauguración de obras públicas.

7 de febrero:

Publicación del cuadro de ubicación de mesas en base al padrón definitivo.

Inicio publicidad audiovisual.

Límite para impresión Boletas Únicas.

20 de febrero: a las 8, fin campaña elecciones generales e inicio de veda electoral.

22 de febrero: ELECCIONES GENERALES MUNICIPALES

25 de febrero: vencimiento plazo de recepción, de las protestas y reclamos que versen sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas.

26 de febrero: inicio de escrutinio definitivo.