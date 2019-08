El vehículo en el que se trasladaba el precandidato presidencial del frente Despertar, José Luis Espert, fue atacado esta noche en la zona de Puerto Madero, en momentos en que el postulante y su compañero de fórmula, Luis Rosales, se dirigían a un canal de televisión para una entrevista.

La camioneta en la que iban Espert y Rosales -quienes como el chofer resultaron ilesos-, fue atacada con elementos contundentes, por lo que la ventanilla del lado del conductor resultó dañada, y se investigaba si se trató de disparos o piedras.

Balearon el auto que trasladaba a @jlespert. Pudo haber sido el mayor atentado a la democracia en muchos años. Esto es muy grave. Terminar con los negocios de la política no es un juego, y los necesitamos a todos.



Fuerzas, @jlespert. Millones estamos con vos. pic.twitter.com/bb0F8eKRcP — Partido Libertario | Argentina (@PLibertarioARG) August 7, 2019

El economista dijo que "quisiera creer que no es un hecho político, ni se me pasa por la cabeza que es político". También describió que fueron dos personas que "gritaron y atacaron".

El hecho ocurrió en las inmediaciones del canal Crónica TV, ubicado en Avenida Juan de Garay 140 de Puerto Madero.

"Hubo dos golpes muy fuertes del lado del conductor, e inmediatamente aparecieron esos dos impactos", señaló Espert en declaraciones al canal.

Los postulantes de la fórmula presidencial aclararon que realizarían la denuncia policial en las próximas horas.

"Tengo temple, mucho temple", dijo el precandidato al explicar su reacción ante el atentado, a la vez que añadió que "agradezco a Dios, a mi padre que está en el Cielo, a Luis (Rosales), a mi conductor. que los adoro", pero enfatizó que "la gente sufre diez veces peor que esto la inseguridad".

"No tengo idea, no quiero aventurar nada . Solo ocurrió lo que ocurrió; ni se me pasa por la cabeza que es político, quisiera creer que no es político, pero hay mucha locura, mucha crispación", abundó.

Espert afirmó que "no me intimidan y me van a tener que soportar hasta el final del proceso electoral".

En un nuevo intento por restar dramatismo a la situación, el economista dijo que "hechos vandálicos ha sufrido todo el mundo en la Argentina".

La Policía de la Ciudad informó que, según las propias manifestaciones de Espert, cuando iba al canal "en una camioneta Jeep Cherokee blindada, fue víctima de un hecho de violencia entre avenida Madero y avenida Córdoba, donde agreden a dicha camioneta, teniendo dos impactos de un elemento contundente en la ventanilla del conductor".

"Espert manifestó que dos sujetos gritaron algo y escuchó el impacto de lo arrojado a la ventanilla, a lo cual el conductor aceleró dejando atrás a los agresores", indicó un comunicado.

La policía envió móviles al canal y los peritos analizaban el vehículo.