Es oficial: Carrió presentó su renuncia a la Cámara de Diputados

Elisa Carrió, fundadora de Cambiemos junto a Mauricio Macri y a Ernesto Sanz, finalmente presentó formalmente su renuncia a la Cámara de Diputados de la Nación a partir del 1º de marzo de 2020 y de esta manera se retira de la política.

En primer lugar le anunció su decisión al Presidente y luego se conoció un audio en el que explica los motivos.

Misión cumplida, la República está asegurada gracias a Dios. pic.twitter.com/AKrFsTD2BS — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) October 28, 2019

Carrió, jefa de la CC-ARI y cofundadora de la coalición gobernante que llegó al poder con el nombre de Cambiemos, dijo este lunes a los periodistas acreditados en la Casa Rosada que "seguramente el año que viene no estaré más en la política" y así fue.

Mientras, fuentes vinculadas a la diputada dijeron a Télam que Carrió, de 62 años, presentó su renuncia a su banca a partir del 1° de enero próximo y que ya está tramitando su jubilación, lo hará a partir de marzo.

Renuncia de Carrió

"Me acabo de despedir", dijo después de encontrarse ayer varios minutos con Macri y los funcionarios y dirigentes Marcos Peña, Miguel Pichetto, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Mario Negri, Gerardo Morales, Patricia Bullrich, Gustavo Valdés, Federico Pinedo y Mario Quintana este lunes.

"Mi misión política se acabó, no voy a ocupar ningún lugar; ya soy presidenta emérita, fundé el partido, fijamos la agenda", enfatizó.

Afirmó que "el pueblo ganó la batalla por la República y yo fui parte de esa batalla", tras lo cual sostuvo: "Ya no me cuenten más en la política, en consecuencia no entro en disputa de liderazgos".

"Apoyé al Presidente hasta el último momento y remonté la elección, siempre estuve al lado", expresó.

Carrió sostuvo que logró su objetivo de que haya "una República" y que no se pueda modificar la Constitución en esta instancia.

"Estoy tan feliz que es indescriptible", aseguró, y sentenció que "ha terminado mi misión política: que haya una República. Ahora estamos bajo el imperio de esta Constitución la cual nadie la puede modificar porque no hay dos tercios, ya que las fuerzas están equilibradas en el Parlamento", aseveró.