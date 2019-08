Es incierto el futuro de las pruebas "Aprender"

La DGE reconoce que no se sabe si seguirán o no el año que viene, a pesar de que destaca sus beneficios. Hay suspenso porque no han hablado al respecto los candidatos presidenciales y tampoco los postulantes a la gobernación. La evaluación se tomará (¿por última vez?) el próximo 3 de setiembre y la gran pregunta es si habrá mejoras en el aprendizaje de matemáticas.