Es falso que Gildo Insfrán “le pegó un cachetazo” a una autoridad de mesa

La mujer que supuestamente fue golpeada, fiscal de mesa de Juntos por el Cambio, confirmó a Reverso que el gobernador de Formosa no la agredió físicamente. Insfrán se presentó a votar con un documento que no era el que figuraba en el padrón, pero igual le permitieron votar. Según precisaron a este medio la jueza electoral provincial y el Comando Electoral, encargado de la seguridad de las elecciones, no hubo ninguna denuncia judicial por parte de la autoridad de mesa.