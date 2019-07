Es falso que CFK tiene una “hija escondida” con síndrome de down

Circula en Facebook una publicación que muestra una imagen de una joven que supuestamente es familiar de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La imagen está acompañada del siguiente texto: “Carolina Pulqui, la otra hija de CFK, rompe el silencio: ‘Mi mamá es un monstruo, me escondió por tener retraso mental’”. Sin embargo, la imagen es falsa: la chica no es Carolina Pulqui sino Noelia Garella, una cordobesa que en 2012 se hizo conocida por ser maestra jardinera con síndrome de Down.

La desinformación que circuló en Facebook fue compartida casi 10 mil veces, tuvo más de 1500 reacciones y mil comentarios, según los datos del propio post en la red social. Además, la misma imagen con el mismo texto también circuló por WhatsApp y fue enviada varias veces al teléfono de Reverso, en el que se recibe material para verificar (+54 9 11 3182-3655).

Esta desinformación ya circuló en 2017. En ese entonces, la propia Garella explicó que la mujer de la foto es ella y que no tiene ningún tipo de relación con la ex presidenta. “Me sorprendió. Es como una discriminación en las redes”, sostuvo la maestra jardinera en una nota con el canal El Doce de Córdoba, y además aclaró que no es hija de la ex mandataria, ahora candidata a vicepresidente del Frente de Todos.

En ese entonces, la madre de Noelia explicó que se enteró de la desinformación porque una familiar vio la foto circulando en redes sociales. “Esto no hace más que poner en duda muchas cosas que figuran en las redes porque esto no le hace bien a nadie, no sé a quién puede beneficiar”, dijo el padre de Noelia en la misma entrevista.

La foto utilizada en las publicaciones es de una entrevista que realizó Garella en 2012 con el periodista Samuel “Chiche” Gelblung en el canal Magazine, como se ve en esta nota publicada en ese momento.

En mayo último también circuló esta desinformación, con el mismo texto de la publicación actual, pero con la imagen de otra persona. En ese entonces, la mujer de la foto era Izaskun Buelta, una española cuya imagen fue publicada por un diario español diez años atrás.

Buelta se convirtió en un personaje viral cuando apareció en la televisión española para denunciar las complicaciones que tenía para poder acceder al mercado laboral. El programa en el que participó se llamaba Tengo una pregunta para usted y, si bien ahora no se transmite, está disponible online (ver acá y acá). Diez años más tarde se afirmó que también se llamaba Carolina Pulqui y que era hija de la expresidenta de la Argentina, algo que es falso y que también fue verificado por Chequeado en ese entonces, al igual que en 2018 cuando también circuló esta desinformación.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

