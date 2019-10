Es cierto que, cuando no eran aliados, Kicillof trató de “forro” a Massa, quien rechazaba volver al kirchnerismo

En Facebook es viral una imagen según la cual el candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos dijo del líder del Frente Renovador: “Es un forro que nos miente”. En la publicación también se indica que el ex diputado y ex candidato presidencial afirmó: “Con el kirchnerismo no voy ni a la esquina”. La foto en la que ambos aparecen posando sonrientes es verdadera y las citas que aparecen también: el propio Massa tuiteó esa frase en 2017 y Kicillof pronunció la suya en 2015, tras lo cual pidió disculpas por Twitter. Ambos son aliados en el Frente de Todos.