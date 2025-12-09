Presenta:
El Senado ya trata San Jorge.
En vivo: San Jorge tendría casi 30 votos a favor gracias al apoyo opositor

El Senado cambió el orden de tratamiento y se debate la DIA de San Jorge. El oficialismo cree que tiene los votos para aprobarlo antes del mediodía.

Cómo será la votación

San Jorge tendría 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención

La oposición toma los resultados y advertencias de organismos oficiales para mencionar los riesgos de San Jorge y los temas a mejorar del proyecto.

Gerardo Vaquer también argumentó su oposición a San Jorge y cuestionó la decisión de restringir el acceso a la Legislatura. Los cuestionamientos principales del senador estuvieron relacionados con el manejo del agua, en particular el arroyo El Tigre y también la calidad del agua subterránea. Según dijo, los estudios están desactualizados. Allí citó al Departamento General de Irrigación sobre los estudios y requisitos que aún debe cumplir la empresa para ejecutar el proyecto. Además, advirtió sobre riesgos legales y económicos por las carencias de la DIA. "Voto en contra por mis hijos y mis nietos y por los nietos de ustedes", cerró Vaquer.

El respaldo del PJ

Las razones del cambio en el PJ: leé el detalle de la rosca que derivó en una votación más holgada a favor de San Jorge.

Primera opositora: "estamos ante un plan platita"

Cristina Gómez, del PJ, fue la primera en hablar en contra de San Jorge. "Quiero expresar mi negativa rotunda a este proyecto", dijo la senadora. "El pueblo tiene que ser oído", dijo. En el peronismo hay disidencias internas porque parte del bloque votará a favor. "El agua es la responsable de la provincia que tenemos. Mendoza no necesitó la minería", aseguró la senadora, quien denunció que hay sectores productivos que fueron abandonados en la provincia. "Estamos ante un nuevo plan platita que va a ir para muy poca gente", denunció.

Sin agua

Insólito: por las restricciones al ingreso de personal, no hay empleados en la Legislatura y los senadores se quejaron porque no tienen agua.

Parte del PJ vota a favor

Se suman votos. Parte del peronismo votará a favor del proyecto San Jorge y, así, habrá más apoyo político. Los senadores Pedro Serra, Mauricio Sat, Mercedes Derrache, Adriana Cano y Alejandra Barro, del PJ, votarán a favor. Así, San Jorge sería avalado al menos por 30 senadores. El cambio dentro del PJ se dio porque, aseguran, el oficialismo respondió las dudas y se incorporaron informes de Irrigación. Los peronistas Félix González, Helio Perviú, Gerardo Vaquer y Cristina Gómez votarán en contra

La Unión Mendocina vota a favor. Así lo dijo el senador Martín Rostand. Gabriel Pradines, del mismo bloque, ratificó esa postura, aún con algunos cuestionamientos al oficialismo.

Mucha policía y rosca peronista

Adentro del recinto está todo tranquilo. Son lo están los legisladores, los secretarios y mucha policía. Hay rosca entre los senadores peronistas porque algunos podrían votar a favor.

San Jorge tiene 25 votos asegurados. Dentro del PJ hay algunas diferencias. Dulio Pezzutti anunció que se abstendrá de votar, es decir no sumará un voto ni a favor, ni en contra.

sesion por san jorge mineria legislatura 3
Unas 2 mil personas protestan

Llegó la columna principal de manifestantes desde el Nudo Vial. Ya son más de 2 mil las personas que se concentran para protestar en contra de San Jorge.

sesion por san jorge mineria legislatura

El senador Martín Rostand, de la Unión Mendocina, defendió el proyecto y aseguró que se debate "el futuro de Mendoza". Así, dijo que votará a favor aún con las disidencia que tienen con el Gobierno. Al mismo tiempo dijo que el proyecto tiene falencias, pero "ninguna es insalvable".

De manera curiosa la sesión de estira por la argumentación de Jésica Laferte, de la UCR, que argumenta sobre el Distrito Minero Malargüe, fuera del contexto del tema principal.

Qué es San Jorge

San Jorge es un proyecto para explotar un yacimiento de cobre ubicado en Uspallata. Tiene previsto una inversión de casi 600 millones de dólares y prevé extraer 40 mil toneladas de cobre por año. Por eso es un proyecto mediano. La vida útil es de 16 años, con posibilidad de estirarla a 27 años. Usará el proceso de flotación para extraer el cobre y no es emplearán sustancias prohibidas por la ley 7722.

sesion por san jorge mineria legislatura

Mientras el Senado trata San Jorge, afuera de la Legislatura las calles están cortadas y se suman manifestantes en la Plaza Independencia.

MARCHA sesion por san jorge mineria legislatura

La senadora Fernanda Sabdín, de Cambia Mendoza, siguió con la defensa del proyecto y destacó que San Jorge cumple con la ley 7722. La legisladora recordó que San Jorge tuvo un intento previo y que ahora fue "reformulado". En aquel entonces el radicalismo se opuso a la aprobación de ese proyecto. "Las modificaciones vuelven al proyecto más consistente", aseguró.

Yamel Ases cerró la defensa del proyecto asegurando que el Gobierno busca un modelo de minería sostenible "real y posible".

Curioso: Hebe Casado no puede presidir la sesión porque está a cargo del Poder Ejecutivo, pero está presente en la Legislatura como espectadora.

sesion por san jorge mineria legislatura HEBE CASADO

La informante por parte del oficialismo aseguró que San Jorge no pone en riesgo el recurso hídrico. Además aseguró que San Jorge tiene más de 150 obligaciones ineludibles antes de poner en marcha el proyecto.

El peronismo se opuso a al cambio en el orden de tratamiento de los proyectos, pero el oficialismo hizo valer su mayoría. Por eso el tratamiento de la DIA de San Jorge comenzó a las 10 de la mañana.

sesion por san jorge mineria legislatura

Votos asegurados

Esperan votar San Jorge antes del mediodía. El oficialismo confía en la aprobación porque tiene 25 votos a favor garantizados. Si es necesario, Marín Kerchner podría dejar la presidencia temporalmente para votar.

Los manifestantes en contra de San Jorge aún no llegan masivamente a la Legislatura.

Sesión por San Jorge Mineria
El Senado ya trata el proyecto San Jorge, antes de lo previsto. La senadora Yamel Ases es la miembro informante y defiende el proyecto San Jorge desde lo técnico y lo político.

