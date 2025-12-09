En vivo: San Jorge tendría casi 30 votos a favor gracias al apoyo opositor

Live Blog Post

Gerardo Vaquer también argumentó su oposición a San Jorge y cuestionó la decisión de restringir el acceso a la Legislatura. Los cuestionamientos principales del senador estuvieron relacionados con el manejo del agua, en particular el arroyo El Tigre y también la calidad del agua subterránea. Según dijo, los estudios están desactualizados. Allí citó al Departamento General de Irrigación sobre los estudios y requisitos que aún debe cumplir la empresa para ejecutar el proyecto. Además, advirtió sobre riesgos legales y económicos por las carencias de la DIA. "Voto en contra por mis hijos y mis nietos y por los nietos de ustedes", cerró Vaquer.