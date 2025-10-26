En vivo: en Mendoza ya votó el 25% del padrón electoral

Live Blog Post

Votó Petri y pidió el apoyo de los mendocinos para "no volver al pasado"

Voto Luis Petri

"Es una elección legislativa donde nos jugamos el Congreso. Se está discutiendo el destino del país: si queremos volver al pasado o si apostamos por el futuro. Recibimos un apoyo contundente de los mendocinos", aseguró Luis Petri.

Y agregó: "No está previsto que hoy viaje a Buenos Aires. Mi mujer (Cristina Pérez) se quedó en Buenos Aires porque está trabajando".

"Ahora me van a pasar el reporte de las 12, pero es muy importante que vengan a votar", añadió Petri.