En vivo, la audiencia por San Jorge: "Estamos en condiciones de no defraudar a los mendocinos"

Live Blog Post

La audiencia se dilata con explicaciones administrativas y discursos del Gobierno sobre la minería, sin que hayan participado aún oradores voluntarios. En una hora, no se ha explicado aún de qué se trata PSJ o el proyecto San Jorge. El director de Protección Ambiental adelantó un dato: "Cuando tengamos este proceso aprobado, como estamos muy pronto a hacer", dijo. En realidad la Autoridad minera debe decidir si aprueba o no el proceso, tras la finalización. Según sus palabras, todo indica que PSJ será aprobado. Entre los argumentos para defender el rol del Gobierno, se detallan tareas que no tienen relación con la minería metalífera y el proyecto en sí.