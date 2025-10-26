En vivo: doble urna, tamaño de la boleta y el "doblez", las innovaciones de la elección
En Mendoza hay 1.523.848 personas habilitadas para votar. La elección se realiza entre las 8 y las 18. Minuto a minuto de un día clave.
Luciano no pasó inadvertido en su llegada a la Escuela Juan Gregorio Las Heras con su look.
“Están normal. Han venido 8 o 15 personas. Comenzó con muchas dudas, a pesar de tener mucha folletería e información, la gente todavía pregunta en qué casillero marcan al que eligen. Hay desconocimiento”, Viviana Vicario, delegada en la escuela David Díaz Gascogne de Las Compuertas. Tiene un padrón de 307 personas y una única mesa.
Luego de algunas dudas, la elección se desarrolla sin demoras. Pueden votar hasta dos personas en simultáneo pero por ahora pocos han hecho uso de esa chance.
Gabriel Sotile, candidato a diputado nacional por el PD, votó. Estaba acompañado por Mercedes Llano, diputada nacional. Ambos son seguidores de Milei, pero están disconformes con la alianza que hizo el Presidente con Cambia Mendoza. "Es la coherencia de lo que armamos. Estoy tan contento como cuando nació mi primera hija. Hay que meterle y laburar. Nos va a ir realmente bien", dijo el candidato, que elogió el sistema de votación.
Según informó la Junta Electoral Nacional de Mendoza, a las 8.25 hs ya se encontraban todas las mesas abiertas y habilitadas para realizar la votación.
El tamaño de las boletas y las complicaciones para los dobleces complican un poco la votación, aunque no de manera dramática. Muchos electores tienen dificultades para doblar las boletas únicas. Hay que recordar que hay dos boletas y no se usan sobres. El voto debe ser doblado para ingresarlo a las urnas.
Los presidentes de mesa advierten que también puede haber confusión con los colores: la boleta celeste debe ir en la urna con banda celeste. Allí se inserta la boleta nacional. En la urna con banda verde va la boleta provincial, que también está identificada con ese color.
Gabriel Méndez votó por primera vez. Pero no solo eso: tiene 16 años y para él votar es optativo. No solo optó por ejercer su derecho, sino que también fue uno de los primeros en ir a votar.
La Escuela Sargento Cabral es uno de los establecimientos habilitados para que los vecinos de Las Heras emitan su voto. Según informó la responsable del lugar, es una de las instituciones con mayor cantidad de mesas habilitadas: un total de 12, reflejo del crecimiento poblacional hacia la zona oeste del departamento. El establecimiento abrió sus puertas puntualmente a las 8, con la presencia de todos los presidentes de mesa. Los primeros votantes llegaron minutos antes de la apertura, en su mayoría trabajadores que eligieron cumplir con su deber cívico antes de comenzar la jornada laboral.
Los primeros en votar fueron los que debían trabajar. También algunos jóvenes que prefirieron cumplir temprano para tener el día libre.
En Mendoza se vota con dos urnas. Eso demoró también el inicio. Los presidentes de mesa además deben preparar los "biombos" que reemplazan a los cuartos oscuros. En la urna con banda celeste debe introducirse la boleta única nacional, y en la que tiene una banda verde debe meterse la boleta única provincial.
Algunos ciudadanos que necesitan o quieren votar temprano se encontraron con problemas. Es lo que pasó en la escuela Sargento Cabral, donde un hombre llegó a votar porque tenía que entrar a trabajar temprano. Pero la escuela no estaba abierta y le sugirieron a esperara. El hombre se retiró sin poder votar y evaluaría si a la tarde podía.
En Mendoza hay 1.523.848 personas habilitadas para votar. La elección es obligatoria para quienes tienen entre 18 y 70 años. El voto es voluntario para los adolescentes de 16 y 17 años y para los adultos mayores de 70 años.
Según el padrón, Guaymallén es el departamento con más empadronados, con 241.411 personas repartido en 697 mesas; seguido por Las Heras con 171.441 personas que votarán en 498 mesas. Le siguen Godoy Cruz, con 160.326 empadronados en 462 mesas; Maipú con 158.000 personas habilitadas y San Rafael con 156.000 electores.
Las elecciones legislativas 2025 se realizarán con boleta única y es clave revisar el padrón antes de votar.
