En vivo: doble urna, tamaño de la boleta y el "doblez", las innovaciones de la elección

Live Blog Post

El tamaño y el color, importan

El tamaño de las boletas y las complicaciones para los dobleces complican un poco la votación, aunque no de manera dramática. Muchos electores tienen dificultades para doblar las boletas únicas. Hay que recordar que hay dos boletas y no se usan sobres. El voto debe ser doblado para ingresarlo a las urnas.

Los presidentes de mesa advierten que también puede haber confusión con los colores: la boleta celeste debe ir en la urna con banda celeste. Allí se inserta la boleta nacional. En la urna con banda verde va la boleta provincial, que también está identificada con ese color.