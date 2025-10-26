En vivo: demoras por la doble urna en la apertura de las elecciones en Mendoza

Live Blog Post

Empadronados

En Mendoza hay 1.523.848 personas habilitadas para votar. La elección es obligatoria para quienes tienen entre 18 y 70 años. El voto es voluntario para los adolescentes de 16 y 17 años y para los adultos mayores de 70 años.

Según el padrón, Guaymallén es el departamento con más empadronados, con 241.411 personas repartido en 697 mesas; seguido por Las Heras con 171.441 personas que votarán en 498 mesas. Le siguen Godoy Cruz, con 160.326 empadronados en 462 mesas; Maipú con 158.000 personas habilitadas y San Rafael con 156.000 electores.