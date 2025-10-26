Presenta:

En vivo: demoras por la doble urna en la apertura de las elecciones en Mendoza

En Mendoza hay 1.523.848 personas habilitadas para votar. La elección se realiza entre las 8 y las 18. Minuto a minuto de un día clave.

MDZ Política

Elecciones 2025 Mendoza Videla Correa
Marcos García / MDZ

Live Blog Post

Tempraneros

Los primeros en votar fueron los que debían trabajar. También algunos jóvenes que prefirieron cumplir temprano para tener el día libre.

Hombre tempranero voto
Live Blog Post

Dos urnas y algunas dudas

En Mendoza se vota con dos urnas. Eso demoró también el inicio. Los presidentes de mesa además deben preparar los "biombos" que reemplazan a los cuartos oscuros. En la urna con banda celeste debe introducirse la boleta única nacional, y en la que tiene una banda verde debe meterse la boleta única provincial.

Elecciones 2025 Mendoza Escuela Videla Correa
Elecciones 2025 Mendoza Boletas Escuela Videla Correa
Live Blog Post

Llegan votantes, pero las mesas están cerradas

Algunos ciudadanos que necesitan o quieren votar temprano se encontraron con problemas. Es lo que pasó en la escuela Sargento Cabral, donde un hombre llegó a votar porque tenía que entrar a trabajar temprano. Pero la escuela no estaba abierta y le sugirieron a esperara. El hombre se retiró sin poder votar y evaluaría si a la tarde podía.

Elecciones video preparación de mesas, urnas y biombos

Live Blog Post

Empadronados

En Mendoza hay 1.523.848 personas habilitadas para votar. La elección es obligatoria para quienes tienen entre 18 y 70 años. El voto es voluntario para los adolescentes de 16 y 17 años y para los adultos mayores de 70 años.

Según el padrón, Guaymallén es el departamento con más empadronados, con 241.411 personas repartido en 697 mesas; seguido por Las Heras con 171.441 personas que votarán en 498 mesas. Le siguen Godoy Cruz, con 160.326 empadronados en 462 mesas; Maipú con 158.000 personas habilitadas y San Rafael con 156.000 electores.

elecciones 2023 padrón 3.jpg
Las elecciones legislativas 2025 se realizarán con boleta única y es clave revisar el padrón antes de votar.

