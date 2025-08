En vivo, comenzó la audiencia por San Jorge: fuerte defensa de la minería de parte del Gobierno

Live Blog Post

Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente, abre la Audiencia. "Voy a poner el contador de tiempo, para dar mis cinco minutos. Realmente a esta audiencia hemos venido a escuchar, el análisis técnico de una autoridad ambiental minera, a un proponente que en uso de un legítimo derecho ha presentado un proyecto para el análisis técnico y ambiental. Hemos iniciado una política de promoción de la minería, pero no cualquiera, sino responsable y sostenible.", dijo la ministra al iniciar su alocución. "Voy a volver a mis orígenes de abogada. La Constitución Nacional consagra el derecho de trabajar y realizar la industria lícita. Este derecho no es absoluto, sino relativo, como lo dice el artículo 14. Debemos entenderlo e integrarlo con otro que es sumamente importante que es el que habla de las protección del ambiente. Creo que esos son los dos principios básicos que tienen que reglar este camino", aseguró Latorre. "No es más que un desarrollo sostenible que ya estaba consagrado en la constitución de de 1853", agregó, y citó el preámbulo de la constitución.