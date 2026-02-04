En vivo: con Bento sentenciado, determinan la pena que le corresponde

Se realiza el juicio de cesura para determinar qué condena le cabe a Walter Bento y los otros protagonistas de la megacausa.

Walter Bento fue hallado culpable de delitos relacionados con una matriz de corrupción que funcionaba alrededor de su juzgado. Ahora se ejecuta el juicio de cesura por el cual se determinará la condena que le cabe. En primer lugar el Ministerio Público Fiscal pedirá la condena que cree corresponde. Luego la defensa hará su presentación y finalmente el Tribunal Oral 2 determinará la pena.

Bento fue hallado culpable de Asociación Ilícita, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Por eso la condena podría rondar entre los 5 y hasta los 50 años, según los máximos establecidos por los delitos.

La fiscal Gloria André será la vocera del Ministerio Público Fiscal y también están los representantes de la Procelac. Walter Bento está presente junto a Nahuel. Luciano Bento no está en la sala porque fue absuelto.

El juicio de cesura es nuevo en Mendoza, aunque sí se ejecuta en otras jurisdicciones. Ese mecanismo se aplica con el nuevo Código Procesal Penal que se aplica en la justicia federal de Mendoza. Con esa novedad, la presidenta del Tribunal, Gretel Diamante, hizo algunas aclaraciones sobre el mecanismo. En ese sentido, se separan las instancias. Por un lado se determina la culpabilidad o no y luego, tras el veredicto, se pide y determina la pena sobre los hechos que fueron resueltos por el Tribunal. La jueza que ofició de vocera explicó, además, que ese sistema le da menos margen de discrecionalidad a los jueces.

Pero hubo más matices. El Tribunal advirtió que si bien en el veredicto habían tomado a los cohechos con agravantes que elevaban la pena posible, iban a tomar a los hechos sin los agravantes por la acusación inicial. Aunque hay una diferencia que parece técnica, es relevante porque al sacarle el agravante las penas posibles son menores, sobre todo en la "pena mínima". Ese cambio, generó sorpresa en el Ministerio Público Fiscal, que pidió tiempo para reevaluar el pedido de la pena.