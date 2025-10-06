En su momento más débil, Milei cantó clásicos del rock nacional en el Movistar Arena

Live Blog Post

"Quiero darle las gracias a Las Fuerzas del Cielo"

El jefe de Estado agradeció a la agrupación que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, y que aglutina a la tropa digital, con nombres clave como los de Daniel Parisini, alias Gordo Dan y Agustín Romo, referente libertario en la cámara bonaerense.

"Quiero darle las gracias a cada uno de los funcionarios, de los diputados, de los senadores que están aquí. Quiero darle gracias además al triángulo de hierro, a Karina Milei y a Santiago Caputo. También, quiero dar las gracias a cada uno de los representantes del partido de La Libertad Avanza y de las distintas alianzas que hoy se están haciendo presente acá", agradeció el jefe de Estado.

Y agregó: "También quiero darles las gracias a los jóvenes de LLA de todo el país. También quiero darle las gracias a la agrupación La Púrpura y también quiero darle las gracias a Las Fuerzas del Cielo, porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino que depende de las fuerzas que vienen del cielo".