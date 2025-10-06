Presenta:
En su momento más débil, Milei cantó clásicos del rock nacional en el Movistar Arena

Javier Milei cantos clásicos del rock nacional en el Movistar Arena, donde también presentará su nuevo libro en medio de la campaña electoral.

A 20 días de las elecciones legislativas, Javier Milei presenta su nuevo libro, "La construcción del milagro". El evento se llevará a cabo en el Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. Se espera que tanto en el inicio como en el cierre toque "La Banda Presidencial", encabezada por el diputado libertario Bertie Benegas Lynch.

"Bancamos a Israel porque es lo justo"

Así lo subrayó Javier Milei, quien se detuvo para rendir un homenaje a las víctimas del 7 de octubre secuestradas y asesinadas por la organización terrorista Hamás. "Exigimos la pronta recuperación de todos los secuestrados donde hay cuatro argentinos”, reclamó el Presidente.

"En esa ola de antisemitismos en las que abrió las compuertas el mundo de los wokes, de los socialistas de buenos modales, de esos que hasta nos usurparon en algunos lugares el término de liberales", señaló Javier Milei. Además, el primer mandatario recordó los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel.

"Kuka tira piedras"

Javier Milei junto a Lilia Lemoine

Hasta el momento, el presidente interpretó clásicos del rock nacional y temas populares como Demoliendo hoteles de Charly García, El rock del Gato de Los Ratones Paranoicos, Blues del equipaje de La Mississippi, No me arrepiento de este amor en la versión de Attaque 77 y Dame fuego de Sandro. En este último, agregaron un mensaje que apuntó al kirchnerismo, al son de "kuka tira piedras".

Javier Milei con Lilia Lemoine
"Cristina en tobillera"

Javier Milei cantando

El Presidente animó al público con un canto irónico dedicado a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Tobillera, Cristina tobillera, Cristina tobillera”, coreó junto a los presentes, en alusión a la condena que cumple bajo arresto domiciliario.

"Quiero darle las gracias a Las Fuerzas del Cielo"

El jefe de Estado agradeció a la agrupación que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, y que aglutina a la tropa digital, con nombres clave como los de Daniel Parisini, alias Gordo Dan y Agustín Romo, referente libertario en la cámara bonaerense.

"Quiero darle las gracias a cada uno de los funcionarios, de los diputados, de los senadores que están aquí. Quiero darle gracias además al triángulo de hierro, a Karina Milei y a Santiago Caputo. También, quiero dar las gracias a cada uno de los representantes del partido de La Libertad Avanza y de las distintas alianzas que hoy se están haciendo presente acá", agradeció el jefe de Estado.

Y agregó: "También quiero darles las gracias a los jóvenes de LLA de todo el país. También quiero darle las gracias a la agrupación La Púrpura y también quiero darle las gracias a Las Fuerzas del Cielo, porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino que depende de las fuerzas que vienen del cielo".

Javier Milei en el Movistar Arena
Comenzó el show de Milei

El primer mandatario hizo su ingreso al Movistar Arena, donde presentará su libro en medio de la campaña electoral. Javier Milei entró al evento como suele hacer, en medio de la multitud.

Javier Milei en la presentación de su libro en el Movistar Arena

La apertura musical lo tuvo como cantante principal en una versión de Demoliendo hoteles, el clásico de Charly García de los años ’80. En su interpretación, modificó uno de los versos para adaptarlo a su espacio político: “Mientras los chicos allá en la esquina / pegan carteles de La Libertad Avanza”.

El Movistar Arena desde adentro

Así se se prepara el mini estadio para recibir a Javier Milei de cara a la presentación de su nuevo libro.

El Movistar Arena se prepara para recibir a Milei
Bertie Benegas Lynch ensayando para la presentación

El diputado nacional fue retratado por Lilia Lemoine mientras ensayaba su repertorio para esta noche.

Lilia Lemoine y Bertie Benegas Lynch
El Movistar Arena se prepara para recibir a Milei

Movistar Arena
Movistar Arena
"Viva la libertad carajo"

Javier Milei compartió un video en el que se ve al presidente del bloque libertario en la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, junto a militantes del espacio que responde a Santiago Caputo, Las Fuerzas del Cielo.

"Un gesto de grandeza"

Al ser consultado por la renuncia de José Luis Espert, Daniel Parisini, más conocido como "Gordo Dan", habló de "grandeza": "Creo que me pareció, dentro de todo, un gesto de grandeza lo de Espert. Creo que la causa es más importante que cada una de las personas que individualmente la defienden. Entonces, creo que él entendió que ya le estaba causando algún daño a la campaña de los candidatos al presidente y decidió tomar esa decisión, lo cual yo, la verdad es que me toca apoyar".

El Gordo Dan se refirió a Diego Santilli

Luego, se refirió al nuevo primer candidato a diputado nacional en reemplazo de Espert, Diego Santilli: "Ya estamos teñidos de colorado. Creo que Diego es un tipo inteligente, más allá de las diferencias que hayamos tenido en el pasado en términos políticos, y creo que puede hacer una gran campaña en la provincia de Buenos Aires", y remató: "De hecho, ya le ganó a los Cucas una vez".

Las Fuerzas del Cielo junto a Ritondo

El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, llegó a las inmediaciones del Movistar Arena junto a Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que responde a Santiago Caputo y que reúne a la tropa digital libertaria.

Las Fuerzas del Cielo junto a Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro
"Tampoco me preocupa ser primero o segundo"

Diego Santilli llegó al Movistar Arena para presenciar el evento. Al ser consultado por José Luis Espert, señaló: "Yo siento que es un tema muy difícil y que obviamente vas a tener en la argentina a una persona como Espert que va a defender su posición sin privilegios y sin fueros. Ahora vamos a discutir los temas que le importan a la gente y yo voy a dejar el cuerpo y alma, comprometiéndome".

Live Blog Post

Chicanas por el 3% a la militancia libertaria

Quienes participan de la contramarcha a la presentación de Milei, burlaron a los militantes de La Libertad Avanza haciéndoles la señal de un 3, en alusión al 3% que se habría llevado la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, según Diego Spagnuolo en los audios filtrados por el escándalo en la Andis.

Opositores Burlan A Los Libertarios Por El "3%"
Contramarcha opositora en la presentación

La Policía de la Ciudad detuvo a un manifestante en el medio de los disturbios que se desarrollan alrededor del lugar donde Javier Milei presentará su libro.

Detuvieron A Un Opositor

En las inmediaciones del Movistar Arena, se congregaron manifestantes opositores a la administración libertaria con pancartas que tenían distintas consignas en contra del Gobierno.

Opositores realizan una contramarcha en la previa de la presentación del nuevo libro de Javier Milei
Opositores realizan una contramarcha en la previa de la presentación del nuevo libro de Javier Milei

Opositores realizan una contramarcha en la previa de la presentación del nuevo libro de Javier Milei

Largas filas para ver a Javier Milei

Afuera del Movistar Arena hay filas de dos cuadras con libertarios esperando a conseguir una entrada para el show de esta tarde.

Previa Milei
Militantes libertarios en la previa de la presentación del libro de Milei
Militantes libertarios en la previa de la presentación del libro de Milei.

Militantes libertarios en la previa de la presentación del libro de Milei.

Mientras tanto, los militantes libertarios esperan al comienzo del evento en el Parque Los Andes.

Previa Milei
Militantes Libertarios En La Previa De La Presentación De Javier Milei
Militantes libertarios en la previa
Había algunos stands de La Libertad Avanza en la previa.

Había algunos stands de La Libertad Avanza en la previa.

