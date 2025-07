En Misiones, Rovira apuesta a la imagen del ex gobernador Herrera Ahuad para revertir el pálido triunfo del 8 de junio

Herrera Ahuad, actual presidente de la Legislatura Provincial encabezará la lista de diputados nacionales del oficialismo. Lo acompañarán dos libertarios. El ex policía, diputado electo Ramón Amarilla anunció la candidatura de un ex suboficial que lo acompañó en el reclamo de mayo del año pasado. La Libertad Avanza; los “Pelucas”, el justicialismo y la UCR, aún no anunciaron candidatos. La renuncia a su banca de Pedro Puerta.