Un proyecto presentado en la Legislatura mendocina está dando que hablar en todo el país. Se trata de una iniciativa que pretende encarcelar hasta dos meses a los políticos que incumplan sus promesas electorales una vez que sean electos.

​Presentado por el senador provincial Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana), el proyecto propone modificar la Ley Electoral provincial añadiendo dos artículos que contemplarían severas sanciones con cárcel e inhabilitación para presentarse en cargos electivos a los dirigentes que utilicen 'engaños' e 'incumplan su plataforma electoral' una vez que logren acceder al puesto ejecutivo o legislativo que aspiraron.

​En el primer caso, el proyecto establece un "arresto de diez (10) a (30) días e inhabilitación por el término de cinco años para presentarse a elecciones ejecutivas o legislativas provinciales y municipales" al candidato que "con engaños indujera a otros o a la ciudadanía en general a sufragar de determinada forma o abstenerse de hacerlo".

Allí se incluyen acciones "que tengan por objeto difamar, injuriar o calumniar a un candidato, de manera directa o indirecta" mediante cualquier medio de comunicación.

Por otro lado, se propone un "arresto de quince (15) a sesenta días (60) días e inhabilitación por el término de diez (10) años para presentarse a elecciones ejecutivas o legislativas provinciales y municipales [...] al Funcionario Público que dentro de los dos primeros años de haber sido elegido mediante el voto popular, votare, tomare decisiones u ordenase implementar políticas públicas en abierta contradicción a la plataforma electoral del partido o frente por el cual fue elegido".

Abraham explicó en diálogo con MDZ Radio que su iniciativa, que fue presentada el año pasado en el Senado, tiene por objetivo "fortalecer la democracia y la voluntad del elector, dado que el acto más importante en una democracia es cuando el votante manifiesta su voluntad de que tal político sea quien lo represente en la actividad gubernamental". Por eso, añadió, cuando el candidato no cumple con sus promesas electorales "está vulnerando la voluntad popular y la propia República, siendo un hecho grave".

"Lo que tiende este proyecto es a proteger la voluntad del votante y que quien lo representa cumpla lo que realmente ha dicho en la campaña", sintetizó.

En cuanto a los mecanismos propuestos para que esta posible ley sea efectiva, Abraham señaló que "el organismo de aplicación sería la Junta Electoral provincial, porque es el órgano que oficia la ley electoral para estas cuestiones, como serían las faltas electorales".

Además ponderó que "pueden haber causales de justificación" para los políticos que no puedan cumplir sus promesas electorales, aunque aclaró que "hay hechos objetivos que escapan a ello, como decir ‘voy a eliminar el Impuesto a las Ganancias para todos los trabajadores’ y eso no pasa, siendo evidente que no hubo voluntad".

Abraham sostuvo que esta iniciativa "no es una cuestión oportunista, porque siendo legislador nacional presenté esta iniciativa hace dos años y en la Legislatura está hace más de seis meses".