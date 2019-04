En el PJ dudan de la candidatura de Cristina Fernández tras la muerte de su madre

El segundo viaje de la senadora Cristina Fernández de Kirchner a Cuba para estar con su hija Florencia, afectada en su salud, y la muerte de su madre, Ofelia Wilhelm, reabrieron especulaciones en el peronismo sobre su candidatura presidencial, por su centralidad en las decisiones políticas.

El fallecimiento de Wilhelm provocó la reacción de dirigentes del arco político, quienes a través de las redes sociales enviaron su mensaje de condolencias, pero en off algunos admitieron que estos acontecimientos aumentaron las dudas sobre la decisión que tomará la senadora nacional por Unidad Ciudadana, quien además enfrenta problemas judiciales.

Los dirigentes de diferentes sectores del peronismo, consultados por Télam reconocieron por unanimidad la "centralidad" de la ex mandataria en las próximas elecciones presidenciales como "principal referente política que tiene un alto porcentaje de votos", pero un grupo afirmó que "Cristina es fuerte y se va a presentar" y otros se permitieron dudar.

Intendentes peronistas de municipios del conurbano bonaerense junto a la mayoría de los dirigentes que visitan las oficinas del Instituto Patria coincidieron en que "Cristina está fuerte" y resaltaron una y otra vez que la ex presidenta "siempre siguió adelante con mucha personalidad hasta cuando se murió su compañero de vida y militancia (Néstor Kirchner)".

A casi dos meses de la fecha límite para oficializar la candidatura a presidente, algunos plantean alguna duda, como por ejemplo una de las máximas autoridades partidarias bonaerenses que afirmó en off: "Yo, en su lugar, con una hija enferma, la persecución judicial, la muerte de mi madre y las causas armadas en Comodoro Py, no me presento. Pero Cristina es una militante con mucho coraje y fuerza".

Las especulaciones sobre Cristina Kirchner y su candidatura tiene la particularidad de que en ambos lados hay dirigentes que comulgan con el kirchnerismo y otros que están distanciados.

Al grupo que confía ciegamente de que la senadora nacional decidirá ser candidata a presidente y el sector que tiene dudas se le agrega un tercero que no especula, ya que cree que Cristina Kirchner decidirá no competir en los comicios pero será "la jefa de campaña para negociar acuerdos para su espacio".

En ese tercer grupo que avizora unas elecciones sin Cristina Kirchner como candidata, están los postulantes a presidente Daniel Scioli (PJ) y Sergio Massa (Frente Renovador), que a pesar de ser uno del peronismo afín al kirchnerismo y el otro opositor a ese espacio, coinciden en ese punto y por eso apuestan a captar el voto kirchnerista para derrotar a Cambiemos.

Cristina Kirchner tiene 10 procesamientos y 5 prisiones preventivas dictadas por el juez federal Claudio Bonadio en diferentes causas en la que se la acusa de presunta asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y hechos de corrupción vinculado con la obra pública.

En lo inmediato, la senadora deberá enfrentar el 21 de mayo próximo su primer juicio oral frente al Tribunal Federal N° 2 por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor del empresario detenido Lázaro Báez.

También preocupa a la ex presidenta que sus hijos Máximo y Florencia -quien no tiene fueros- estén procesados por presunta asociación ilícita y lavado de dinero en la causa 'Los Sauces', que es investigada por el juez federal Julián Ercolini.

Además de los problemas con la Justicia, la ex mandataria viajó por segunda vez a Cuba para visitar a su hija, internada desde marzo en la clínica Cimeq de La Habana por "estrés postraumático y obstrucción linfática".