En el Colegio de Abogados de Mendoza hay una mirada que justifica la sentencia del caso Julieta González. Por lo menos esa es la opinión de Susana Soleti, presidenta de la comisión de derecho penal de la entidad.

El fallo está en el centro de la polémica, ya que Andrés Di Césare fue condenado a 18 años de prisión como autor de homicidio simple. Pero el tribunal colegiado número 2 no le aplicó la figura del femicidio, que habría obligado a Di Césare a cumplir 35 años de cárcel efectiva.

La fiscal Claudia Ríos apelará la sentencia, porque cree que sí hubo femicidio, ya que para ella está acreditada la relación de pareja entre víctima y victimario. Pero además, hay una fuerte derivación política de esta decisión, ya que uno de los miembros del tribunal, Mauricio Juan, es conjuez y su pliego para convertirse en magistrado justo está a punto de ser votado en el Senado provincial.

Tras el fallo que firmó, la postulación de Juan se ha complicado por las numerosas impugnaciones de los colectivos que luchan contra la violencia de género y por un pedido de la propia vicegobernadora de la provincia, Laura Montero.

La vicegobernadora se quejó de la sentencia que también firmaron el juez Jorge Coussirat y la conjueza Alejandra Rato, y hasta reclamó al Poder Ejecutivo que retirara el pliego de Juan.

El Poder Ejecutivo desechó el retiro del pliego hasta que Juan se defienda en la audiencia pública, que quedó para la semana que viene . En este escenario intervino este miércoles, con declaraciones periodísticas, la abogada Soleti, quien, a contramano de la fiscal Ríos y la vicegobernadora, sostuvo: "El fallo es absolutamente criterioso".

Soleti afirmó que el tribunal "podría haber fallado para conformar a un sector determinado" y para facilitar el camino de Juan hacia la obtención del cargo de juez, pero no lo hizo. En cambio, ante "un mínimo de duda" sobre la existencia de una relación entre González y Di Césare "los jueces resolvieron criteriosamente no aportar este agravante".

Soleti afirmó después de leer los fundamentos de la sentencia que "nunca se pudo demostrar una relación" entre Di Césare y González, lo que hubiera sido clave para aplicar la figura del femicidio, Y agregó: "Los jueces fallaron conforme a las pruebas que tenían".

"Nunca iría contra la violencia de género ni el femicidio, pero hoy se trata de encuadrar todos los casos en violencia de género para que la sociedad se quede tranquila", afirmó Soleti, en diálogo con Radio Nacional.

Y agregó más tarde, en contacto con el programa Cambio de Aire, de MDZ Radio: "Algo está pasando porque desde que la ley de violencia de género viene tratando de amparar (a la mujer), los femicidios están aumentando".

"Estamos obteniendo un efecto contrario porque hablamos de reparación cuando hay que aplicar políticas para prevenir. Pedimos el remedio cuando una mujer está muerta", señaló la abogada.

Sobre el caso en concreto, Soleti afirmó que, de todos modos, no se debería haber tenido en cuenta en el fallo la "informalidad" de la relación entre González y Di Césare.

"La ley de violencia de género habla de la relación en sentido amplio, pero esa informalidad fue la veta que encontró la defensa", indicó. También dijo que el tribunal "tuvo una duda sobre la letra del legislador respecto de lo que es una relación".

"Efectivamente alguna relación había, pero el vacío no se terminó de llenar al momento de tomar la decisión por parte del equipo de jueces", explicó Soleti. Y reconoció que este fallo plantea un precedente: "Ante la informalidad, no se aplicará el agravante de violencia de género".

La letrada reconoció crudamente además que "cualquier otra persona, en el mismo estado y situación del imputado, pero sin sus defensores y los recursos para obtener un montón de pruebas, hubiera sido condenado con el agravante".

Di Césare es hijo de un importante empresario y su defensor en el juicio fue el abogado Pablo Cazabán. Pero no era el único: "Había un equipo de cuatro o cinco abogados defensores de distintos estudios", aportó Soleti.

"El fallo no estuvo bien ni mal, estuvo acorde a lo que los jueces tenían. Les faltaban elementos de convicción", completó Soleti. "Si hay una mínima prueba que rebate al ministerio público, los jueces tienen que decidir en beneficio del imputado", completó.

"Hubo una buena defensa, no una mala decisión del tribunal", concluyó, a pesar de reconocer que el fallo "no da la respuesta que la familia espera": si la Corte no lo revierte, al cabo de 8 o 9 de los 18 años prisión, Di Césare va a gozar del beneficio de la libertad.

