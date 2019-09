En campaña: Sagasti, en un festival en  Maipú

Anabel Fernández Sagasti, candidata a gobernadora de Mendoza por el espacio político de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, fue este domingo a un festival con música en vivo, stand up, poesía y más, realizado en el Paseo Canota de Maipú. Con el nombre de "Festival por el Boleto Educativo Gratuito" el fin es promover una iniciativa del Frente Elegí, que es el boleto educativo gratis.

Artistas locales y nacionales se reunieron en un espectáculo multidisciplinario. Hubo escenario principal con música en vivo, freestyle, recitadores de poesía y shows de stand up. Se sumó una carpa de circo, acrobacias, feriantes y puestos de comida.

Pedro Rosemblat y Martín Rechimuzzi fueron los conductores de la tarde y anunciaron al grupo de percusión de mujeres Batala, la murga de estilo uruguayo La Piscoira, El Loco del Bosque, Me At The Zoo, Windous y la banda de uno de los cantantes de La Skandalosa Tripulación, Maurito & The Rufos.

Hubo oportunidad de rimas con Gamma Beta y La Vid, con show de freestyle incluido. Estuvo el stand up del “fem power” de Natacha Vasques Dip, Ana Carolina (Buenos Aires) y Jessica Echegaray.

Además se recordó la “Noche de los lápices”. ocurrido en Buenos Aires durante la última dictadura militar, cuando un grupo de estudiantes de secundaria, que pedían por este reclamo, fueron secuestrados y asesinados.