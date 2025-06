En apoyo a Cristina: el peronismo convocó a una concentración en Mendoza

Bajo el lema "La democracia está en peligro: no a la proscripción", el Partido Justicialista mendocino, liderado por Emir Félix, espera que todos los sectores del movimiento social se acerquen a la zona de España y Pedro Molina, en las inmediaciones de Tribunales Federales.

La concentración se da también luego de un espaldarazo del espacio de Félix al kirchnerismo, con un comunicado que se difundió este lunes por la noche, en el cual expresaron que “Cristina no está sola" y que el Partido Justicialista de Mendoza "no mira al costado”.

Qué dice el comunicado del Partido Justicialista de Mendoza

“Cristina no está sola, el Partido Justicialista de Mendoza no mira al costado”.

"El Partido Justicialista de Mendoza expresa su honda preocupación ante la situación que atraviesa la compañera Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del Partido Justicialista nacional, y referente indiscutible de millones de argentinos y argentinas.

El proceso judicial conocido como “causa Vialidad”, que hoy se encuentra en revisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, está atravesado desde sus orígenes por una fuerte carga de parcialidad, direccionamiento político y presión mediática. Nos duele constatar que el mismo se ha convertido en un instrumento de disciplinamiento, que lejos de buscar justicia, parece perseguir un objetivo político: silenciar a una mujer que nunca se calló y apartarla de cualquier posibilidad de competencia electoral.

Citando al actual ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, que en sus épocas como panelista decía “hay dos temas que no se traen muy a la vista. Uno: ¿Estña probada la intervención de Cristina Kirchner en el hecho? El concepto general es no. Dos: ¿Hay asociación ilícita en este marco, se pusieron de acuerdo en común (los acusados) para cometer delitos indeterminados? El concepto general es no”/”No están probadas las acusaciones en contra de CFK” y consideró que “jurídicamente no hay nada probado contra Cristina en la causa Vialidad”:

Como peronistas, como militantes, como ciudadanos y ciudadanas de la democracia, no podemos naturalizar la injusticia. No se trata solo de Cristina. Se trata de la salud institucional de nuestra República, del respeto a las garantías constitucionales, y del derecho del pueblo a elegir sin condicionamientos a sus representantes.

Frente a esta situación:

Denunciamos con firmeza que hay un intento claro de proscripción política que lastima nuestra democracia.

Acompañamos con respeto y profunda solidaridad a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, no solo como figura política, sino como mujer injustamente atacada.

Nos declaramos en estado de alerta y movilización, dispuestos a defender el Estado de Derecho, la libertad política y la igualdad ante la ley.

Sabemos lo que significan estas maniobras: ya las hemos vivido. Y sabemos también que frente al poder de unos pocos, siempre se impuso la fuerza colectiva de un pueblo consciente.

Hoy decimos con claridad: no hay democracia plena con proscripciones ni justicia verdadera con persecuciones.

Cristina no está sola. El Partido Justicialista de Mendoza no mira al costado”.