Emir Félix: "El Gobernador buscó un atajo electoral"

El intendente de San Rafael Emir Félix ratificó que será candidato a la reelección, tras la habilitación de la Corte para poder serlo. Y cuestionó al gobernador Alfredo Cornejo por haber intentado restringir las reelecciones.

“El ejecutivo tira una enmienda 4 meses antes de las elecciones. Menciona como un avance institucional cuando en realidad favorece a un sector particular que es el del gobernador. Lo vemos como un atajo electoral complejo. Si hubiera voluntad política estas cosas se podrían resolver”, dijo Félix. “Le tiramos un muerto a la justicia de un tema que es muy complejo para resolver”, analizó.

Félix se anotará esta noche para ser precandidato a Intendente y busca mantener así la “dinastía” que tiene en el Sur. “Nos vamos a presentar. Legitimados para presentarnos, hasta que se resuelva el fondo estamos legitimados. Recibimos una carta para ver si podemos suspender las elecciones. No tenemos marco jurídico para suspender las elecciones. Creo que hay una situación grave desde lo político”, dijo Félix, quien dijo que hay que enfocar los debates en otros teamas. “Los problemas son otros. Se está tirando la uva. El marco es muy complejo. Estuve salido de la disputa mediática en este tema. Se me solicita en los medios y creo que no es el ámbito. El Gobernador le está dando trascendencia a esto y se tiene que ocupar de los problemas de la gente”.