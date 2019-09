Elecciones: "Llevar un pañuelo no será considerado una provocación"

En las últimas elecciones hubo situaciones de tensión en algunas escuelas de la provincia. En concreto, ciudadanos se sintieron ofendidos por la presencia de personas con pañuelos verdes a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. A raíz de ello, la Junta Electoral salió a aclarar que no representa un inconveniente el uso de pañuelos de cualquier color. De todas maneras, el secretario de la Junta, Alfredo Puebla, remarcó en MDZ Radio que si se sancionará a quienes generen disturbios y entorpezcan el proceso electoral.

"En principio la junta ha determinado que el uso de determinada vestimenta o colores no representa un inconveniente. Si esto genera disturbios, la ley electoral establece que el que los genere o entorpezca el desarrollo del proceso electoral es pasible de sanción", manifestó.

De esta manera, dejo claro que "si no hay inconvenientes no hay nada que reclamar" por la presencia de pañuelos de cualquier color. Incluso, agregó que las autoridades de mesa también son libres de utilizar la indumentaria que deseen siempre y cuando no tenga referencia a un partido político en particular.

En caso de que alguien genere inconvenientes, la autoridad de mesa podrá pedir la intervención policial y luego se investigará quién fue el responsable de iniciar el conflicto. "En casos así se tomará testimonio a la gente que está presente y se aplicará la sanción al culpable. También puede ocurrir que a lo mejor la discusión la iniciaron las dos partes", aseguró Puebla en diálogo con Vos Sabrás.

Para esos casos, se pueden llegar a aplicar penas privativas de la libertad superiores a los 15 días de arresto. "El que entorpezca el desarrollo de la elección tiene una pena más graves en días de arresto", remarcó el funcionario.

Por último, reiteró que no hay prohibición para autoridades de mesa y que lo único que no se permiten son las banderas de agrupaciones políticas. "El uso de un pañuelo de un color determinado sin que esté vinculado con una divisa política no está prohibido", concluyó y dijo que usar el pañuelo celeste -por ejemplo- no significa que esa persona milite en un partido identificado con ese color.

"La junta ha resuelto que llevar pañuelo no es provocación", finalizó.

