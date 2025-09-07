Elecciones en Buenos Aires: votó Axel Kicillof y dijo que "es el momento de la verdad"

Live Blog Post

Cómo será la forma de contabilizar los votos en la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires transita la primera elección desdoblada. De esta manera ha cambiado la forma de contabilizar los votos. El sistema estará respaldado por la Ley 5.109.

Bajo este nuevo sistema habrá tres categorías de votos y el nulo no será uno de ellos. Las categorías vigentes son las de votos afirmativos, blancos y los de identidad impugnada.

Como indica la normativa en su artículo 109, una vez hecha la suma general de los votos computados de cada Sección -son ocho- o Distrito Electoral -son 135- y las del número de sufragios que haya obtenido cada una de las boletas de los partidos o candidatos, se procederá a dividir el número total de votos por el número de candidatos que corresponde elegir, según la convocatoria.