Elecciones en Buenos Aires: la movida de Fuerza Patria para romper la veda y la denuncia de los libertarios

Hasta ahora los libertarios contaban con la fama de ser quienes picaron en punta en el dominio de las redes y artilugios varios para dominar el mundo de la web. Las guerras de posteos legítimos y trolls varios siempre los tuvieron al frente y triunfadores.

En las Elecciones en Buenos Aires de hoy algo de eso puede haber cambiado, quizás porque la inventiva digital de LLA quedó casi congelada en medio de la interna entre la rama Karina Milei-Menem y la que anima Santiago Caputo.

Lo cierto es que Fuerza Patria usó hoy una herramienta de promoción digital para promocionar en medio de la elección, algo que la veda prohíbe: quienes quieran saber donde votar en territorio bonaerense y se dirigen a Google a preguntarle "¿dónde voto en Buenos Aires ?" se van a encontrar como primera respuesta a un enlace patrocinado (es decir, pago) que dirige sutilmente a Fuerza Patria como servicio al votante.

Por si eso no alcanza, ni bien se ingresa el DNI para conocer el colegio y la mesa de votación aparece la foto en pleno de Axel Kicillof, junto a Gabriel Katopodis o los candidatos que correspondan a la sección del elector y el candidato a concejal local pertinente.

boleta de la tercera sección electoral Fuerza Patria

La movida solo pueden verla los bonaerenses, pero esta claro que el peronismo algo empezó a aprender de los libertarios. Igualmente, como era de esperar, desde La Libertad Avanza ya apuntan contra Axel Kicillof por la movida que rompe la veda y pone en juego la plataforma que debe mantener el Estado provincial.